Правила рыбалки в августе: какие 7 видов рыб в Украине можно ловить в неограниченном количестве

Рыбалка в августе: какие 7 видов рыб можно ловить в неограниченном количестве
Рыбалка по-прежнему остается одним из самых любимых видов отдыха среди украинцев. В августе, когда нерестовый запрет уже давно закончился, рыболовы могут спокойно заниматься любимым хобби. Однако даже во время любительской рыбалки нужно соблюдать установленные правила, ведь за их нарушение предусмотрены штрафы.
О том, какие 7 видов рыб украинцы могут ловить в неограниченном количестве и каких правил нужно придерживаться рыбакам в августе 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Черниговский рыбоохранный патруль.
Какие ограничения будут действовать для рыболовов в августе
Ловить рыбу можно удочками и спиннингами, используя как натуральные, так и искусственные приманки. При этом на одного рыболова разрешается использовать не более семи крючков в общей сложности.
Согласно действующим правилам, за сутки можно выловить до 3 кг рыбы, а также оставить ещё одну рыбу, если она превышает минимально допустимый размер. Например:
- для сома — 80 см;
- для щуки — 50 см;
- для судака — 42 см.
Поэтому каждому любителю рыбалки рекомендуется иметь при себе средства для измерения длины и веса улова. Это поможет быстро проверить, соответствует ли рыба установленным нормам.
Какие 7 видов рыб можно ловить в неограниченном количестве в августе
Для некоторых видов рыб в Украине нет суточных ограничений по весу и количеству. В августе без ограничений можно ловить:
- Тюльку.
- Атерину.
- Верховодку.
- Солнечного окуня.
- Ротань-головешку.
- Амурского чебачка.
- Карликового американского сома.
Большинство этих рыб относится к инвазивным или чрезмерно многочисленным видам. Они быстро размножаются, вытесняют местную рыбу, поедают её икру и мальков, а также могут переносить паразитов и болезни. Именно поэтому закон не устанавливает для них суточных лимитов вылова.
Однако стоит помнить, что рыбу, занесенную в Красную книгу Украины, ловить строго запрещено. За такие нарушения предусмотрены крупные штрафы.
Ранее Новини.LIVE писали, что в Германии нельзя просто приехать на водоем с удочкой и начать рыбачить. Для этого нужно иметь специальные документы и соблюдать местные правила. Если их нарушить, можно получить крупный штраф, а в некоторых случаях даже оказаться за решеткой.
Также Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года в Украине вновь введут временный запрет на лов раков. Причина в том, что в период их второй линьки они особенно беззащитны. Поэтому рыбакам стоит заранее узнать дату вступления ограничений в силу, чтобы не получить штраф.