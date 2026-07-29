Правила рыбалки в августе: какие 7 видов рыб в Украине можно ловить в неограниченном количестве

Правила рыбалки в Украине в августе 2026 года. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбалка по-прежнему остается одним из самых любимых видов отдыха среди украинцев. В августе, когда нерестовый запрет уже давно закончился, рыболовы могут спокойно заниматься любимым хобби. Однако даже во время любительской рыбалки нужно соблюдать установленные правила, ведь за их нарушение предусмотрены штрафы.

О том, какие 7 видов рыб украинцы могут ловить в неограниченном количестве и каких правил нужно придерживаться рыбакам в августе 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Черниговский рыбоохранный патруль.

Какие ограничения будут действовать для рыболовов в августе

Ловить рыбу можно удочками и спиннингами, используя как натуральные, так и искусственные приманки. При этом на одного рыболова разрешается использовать не более семи крючков в общей сложности.

Согласно действующим правилам, за сутки можно выловить до 3 кг рыбы, а также оставить ещё одну рыбу, если она превышает минимально допустимый размер. Например:

для сома — 80 см;

для щуки — 50 см;

для судака — 42 см.

Поэтому каждому любителю рыбалки рекомендуется иметь при себе средства для измерения длины и веса улова. Это поможет быстро проверить, соответствует ли рыба установленным нормам.

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Какие 7 видов рыб можно ловить в неограниченном количестве в августе

Для некоторых видов рыб в Украине нет суточных ограничений по весу и количеству. В августе без ограничений можно ловить:

Тюльку. Атерину. Верховодку. Солнечного окуня. Ротань-головешку. Амурского чебачка. Карликового американского сома.

Для каких видов рыб нет суточных лимитов на вылов. Фото: Скриншот

Большинство этих рыб относится к инвазивным или чрезмерно многочисленным видам. Они быстро размножаются, вытесняют местную рыбу, поедают её икру и мальков, а также могут переносить паразитов и болезни. Именно поэтому закон не устанавливает для них суточных лимитов вылова.

Однако стоит помнить, что рыбу, занесенную в Красную книгу Украины, ловить строго запрещено. За такие нарушения предусмотрены крупные штрафы.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Германии нельзя просто приехать на водоем с удочкой и начать рыбачить. Для этого нужно иметь специальные документы и соблюдать местные правила. Если их нарушить, можно получить крупный штраф, а в некоторых случаях даже оказаться за решеткой.

Также Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года в Украине вновь введут временный запрет на лов раков. Причина в том, что в период их второй линьки они особенно беззащитны. Поэтому рыбакам стоит заранее узнать дату вступления ограничений в силу, чтобы не получить штраф.