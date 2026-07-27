Летне-осенний запрет на лов раков: когда он начнётся и какое наказание грозит нарушителям

Какие ограничения будут введены для рыбаков в августе 2026 года. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года в Украине вновь вступит в силу сезонный запрет на лов раков. Он связан с периодом второй линьки этих водных обитателей, когда они становятся особенно уязвимыми. Поэтому рыбакам стоит быть внимательными, чтобы не пропустить начало запрета.

О том, когда в Украине снова может быть введен сезонный запрет на лов раков и какие штрафы грозят рыбакам в этот период, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Когда может быть введен запрет на лов раков в Украине

Как пояснили в Госрыбагентстве, именно во время второй линьки раки сбрасывают старый панцирь, который мешает им расти. После линьки они остаются без надлежащей защиты, поэтому вылов в это время может негативно повлиять на численность их популяции.

"Каждый год с середины августа по середину сентября происходит эта вторая линька. За ней следят профильные научные учреждения, которые проводят соответствующие исследования, отслеживают температуру и корректируют эти даты — то раньше, то позже. То есть явление ежегодное, однако где-то может варьироваться", — отметили в ведомстве.

То есть запрет начинается не везде в один день. Именно поэтому перед началом рыбалки, в августе 2026 года, стоит проверять актуальную информацию по конкретному региону.

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Какое наказание грозит рыбакам за вылов раков в запретный период

Рыбакам следует помнить, что за нарушение запрета предусмотрена ответственность. За незаконный вылов раков:

могут оштрафовать на сумму от 340 до 680 гривен с конфискацией водных биоресурсов и запрещенных орудий лова;

в случаях грубых нарушений, в частности использования запрещенных средств или вылова большого количества раков, может наступить уголовная ответственность. Она предусматривает штраф от 17 до 51 тысячи гривен, конфискацию улова и орудий лова.

Кроме того, нарушителю придется возместить ущерб в размере 3 332 грн за каждого выловленного рака, а если действия рыбака нанесли значительный вред природе, — возможно ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Как узнать о начале запрета на лов раков

В Госрыбагентстве призывают рыбаков заранее проверять актуальные правила в своём регионе. Информация о начале запрета публикуется на официальном сайте ведомства, в его информационных каналах, а также на ресурсах территориальных управлений и рыбоохранных патрулей.

Ранее Новини.LIVE писали, что рыбалка для многих украинцев — это любимый способ отдохнуть летом. Но мало кто знает, что наказать могут не только за незаконный вылов. Штраф можно получить даже за хранение запрещенных снастей, если ими еще ни разу не пользовались.

Также Новини.LIVE рассказывали, что к рыбалке в Германии относятся очень серьезно. Рыболовам необходимо получить соответствующие документы и соблюдать все правила. За нарушение могут выписать крупный штраф, а иногда дело может дойти даже до лишения свободы.