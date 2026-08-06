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Головна Економіка Рибалок попередили про нові обмеження: за що штрафуватимуть з 15 серпня

Рибалок попередили про нові обмеження: за що штрафуватимуть з 15 серпня

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Дата публікації: 6 серпня 2026 16:10
Рибалка в Україні: як зміняться правила та за що штрафуватимуть з 15 серпня
Правила риболовлі в Україні з 15 серпня. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

З 15 серпня на більшості рибогосподарських водойм України почне діяти сезонна заборона на вилов раків. Обмеження триватиме до 30 вересня та запроваджується для того, щоб зберегти їх популяцію у період другої линьки, коли вони найбільш вразливі.

Про те, які зміни чекають на рибалок в Україні з 15 серпня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державне агентство розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм України.

Коли стартує заборона на вилов раків у 2026 році 

В Держрибагентстві наголошують, що рибалкам варто враховувати, що строки заборони можуть відрізнятися залежно від області. Зокрема, у водоймах Миколаївської та Херсонської областей вилов раків заборонений із 10 серпня до 20 вересня. А на Закарпатті через переважання червонокнижного широкопалого рака його добування заборонене протягом усього року.

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Коли заборонять ловити раків у різних областях України. Фото: Скриншот

"Линька є природним і надзвичайно важливим процесом у житті раків. Для того щоб рости, вони змушені періодично скидати свій старий твердий хітиновий панцир. Період формування та зміцнення нового покриву може тривати від одного до півтора місяця", — пояснив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

Раки виконують важливу роль у водоймах. Вони очищують дно від органічних залишків, поїдаючи їх, і таким чином є природними санітарами річок та озер. Скорочення їхньої чисельності може негативно вплинути на стан водних екосистем.

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Який штраф загрожує рибалкам за вилов раків під час заборони

За порушення встановленої заборони передбачена адміністративна відповідальність. Незаконний вилов раків тягне за собою штраф у розмірі від 34 до 680 гривень

Крім цього, порушнику доведеться компенсувати завдані рибному господарству збитки. Сума відшкодування становить 3 332 гривні за кожного незаконно виловленого рака незалежно від його розміру.

Які правила вилову раків залишаються чинними в Україні до 15 серпня

До початку дії заборони та після її завершення рибалки можуть ловити раків, але лише з дотриманням встановлених правил. Одній людині дозволено використовувати не більше однієї раколовки. Також діє добове обмеження — не більше 30 раків на одного рибалку.

Є й вимоги до розміру улову. У Вінницькому рибоохоронному патрулі наголошують, що залишати дозволяється лише тих раків, довжина яких становить щонайменше 10 сантиметрів. Менших особин необхідно одразу випускати назад у водойму.

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Як правильно визначити розмір риби та рака. Фото: Скриншот

Окремо діє ще одна важлива заборона. Ловити раків у темний період доби із застосуванням будь-яких засобів підсвічування не можна. Це правило діє від однієї години після заходу сонця і до однієї години перед його сходом.

Раніше Новини.LIVE писали, що багато хто думає, що найбільша неприємність на риболовлі — це штраф за порушення правил. Але, збираючись на водойму, важливо подбати не лише про гарний улов, а й про власну безпеку.

Також Новини.LIVE писали, що риболовля — одне з найпопулярніших захоплень українців. Головне — не забувати про правила, адже під час такого відпочинку за їх порушення можна отримати штраф.

штрафи вилов раків риболовля
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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