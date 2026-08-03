Небезпечні місця та штрафи для рибалок у 2026 році: про що не можна забувати українцям біля водойм

Чому не варто рибалити біля ліній електропередач. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Дехто вважає, що найстрашніше під час риболовлі — це отримати великий штраф через незнання або свідоме порушення правил. Однак, вирушаючи до водойми, варто подбати не лише про хороший улов, а й про власну безпеку.

Про те, де категорично заборонено рибалити в Україні та які штрафи загрожують за порушення правил у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на публікацію Сумського рибоохоронного патруля.

Чуму не можна рибалити біля ліній електропередач

Однією з найбільших загроз для рибалок залишаються високовольтні лінії електропередач (ЛЕП). Попри постійні попередження, щороку трапляються випадки ураження людей струмом, деякі з них закінчуються трагедією.

Багато хто вважає, що дроти розташовані досить високо й небезпеки немає. Насправді сучасні карбонові та вуглепластикові вудилища добре проводять електричний струм. Якщо під час закидання або перенесення снасті вона наблизиться до проводів, це може коштувати життя.

Фахівці попереджають, що через високу напругу розряд може передатись навіть через повітря, якщо людина або вудилище опиняться надто близько до лінії електропередач.

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Як уникнути ураження струмом під час риболовлі

Щоб уникнути небезпеки, рибалкам радять:

не ловити рибу під ЛЕП і поруч із ними;

звертати увагу на попереджувальні знаки;

переносити довгі вудилища лише у складеному або горизонтальному положенні;

не закидати снасті у бік проводів, а під час грози негайно залишати відкриту місцевість.

Особливу увагу варто приділити дітям і тим, хто лише починає захоплюватися риболовлею. Перед тим як розкласти снасті, потрібно уважно оглянути місце та переконатися, що поблизу немає ліній електропередач. Адже жоден улов не вартий людського життя.

Які штрафи загрожують рибалкам у серпні 2026 року

Також рибалкам не варто забувати і про відповідальність за порушення правил рибальства у серпні 2026 року. За незначні порушення, наприклад, використання більшої кількості гачків, ніж дозволено, згідно з 85 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено:

попередження;

штраф від 34 до 170 гривень.

За грубі порушення, зокрема використання сіток, електровудок чи вилов риби у заборонених місцях, доведеться заплатити від 340 до 680 гривень. Крім того, порушникам можуть конфіскувати незаконний улов, рибальські снасті та навіть човен.

Якщо ж незаконний вилов завдав істотної шкоди рибним ресурсам, відповідальність уже буде кримінальною. Згідно з 249 статтею Кримінального кодексу України, якщо сума збитків перевищує 17 тисяч гривень, винному може загрожувати штраф від 17 до 85 тисяч гривень, обмеження волі до трьох років і конфіскація майна.

Раніше Новини.LIVE писали, що в серпні 2026 року в Україні знову запровадять тимчасову заборону на вилов раків. Вона діятиме під час періоду їхньої другої линьки, коли раки особливо беззахисні. Тому рибалкам варто стежити за датами, щоб не порушити правила.

Також Новини.LIVE розповідали, що серпень — гарний час для риболовлі, адже нерестові заборони вже давно скасували. Але навіть у цей час потрібно дотримуватися чинних вимог. За їх порушення можна отримати штраф.