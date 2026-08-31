Рибалок можуть оштрафувати через фото улову: коли знімок стане доказом порушення

Рибалка з уловом. Фото: Pexels

Більшість рибалок не проти похвалитися солідним уловом перед друзями. Тому нерідко у соцмережах викладають фото з великою рибою, показують трофеї та розповідають про вдалу риболовлю. Але така публікація може привернути увагу не лише знайомих. Відомо, коли фото з уловом можуть стати доказом порушення правил рибальства та підставою для покарання.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на FishingUKR.

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КУпАП дозволяє використовувати у справах про адміністративні правопорушення різні матеріали: протоколи, пояснення, показання свідків, речові докази, а також фото- і відеозаписи. У хід йдуть і записи, зроблені людиною, яку притягують до відповідальності, або свідками.

Тому фотографія з рибою може мати значення для справи. Але це не означає, що за одним знімком автоматично можна встановити факт порушення.

Чи має інспектор право фотографувати улов і снасті

Тут важливо розділяти дві речі: можливість використовувати фото як доказ і конкретні повноваження посадової особи. Правила любительського рибальства визначають, де і як можна ловити рибу, які знаряддя дозволені, які діють норми вилову та мінімальні розміри риби. Наразі ці правила встановлені наказом Мінагрополітики №700.

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Водночас у перевірених положеннях Правил немає окремої загальної норми, яка б дозволяла інспектору фотографувати кожного рибалку, його улов і снасті. У кожній ситуації потрібно дивитися на конкретні повноваження посадової особи та обставини перевірки.

Чи може рибалка знімати перевірку на телефон

Рибалка має право захищати свої інтереси у справі про адміністративне правопорушення: ознайомлюватися з матеріалами, давати пояснення, подавати докази та заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою й оскаржувати постанову.

Фото- та відеозаписи, зроблені самою людиною або свідками, також можуть бути доказами. Це передбачено статтею 251 КУпАП. Тому власний запис перевірки може стати корисним, якщо згодом виникне спір щодо того, що саме відбувалося на водоймі.

Наприклад, відео може зафіксувати кількість снастей, процес вимірювання улову, дії інспектора або інші обставини, які потім можуть мати значення для справи.

Чи можуть оштрафувати лише за фотографією з рибою

Публікація фотографії улову у Facebook, Telegram чи іншій соцмережі також може бути врахована під час розгляду справи. Але її зміст потрібно оцінювати разом з іншими матеріалами справи. Важливо встановити, що саме зображено, де і коли зроблено фото та чи можна пов'язати його з конкретним порушенням.

Наприклад, якщо на знімку людина тримає кілька великих риб, із самого фото не завжди можна встановити, де саме їх упіймали, коли це сталося та яким способом. Тому одна фотографія не обов'язково відповідає на всі питання, від яких залежить наявність порушення.

Що робити, якщо рибалка не згоден із протоколом

Якщо інспектор вважає, що правила порушено, рибалці варто насамперед уважно прочитати складені документи. Якщо людина не погоджується з описом подій, це варто зазначити у своїх поясненнях. Також можна подати власні фото, відео та інші матеріали.

Оригінали записів краще зберегти без редагування. Якщо справа дійде до розгляду, саме вихідний файл може мати більше значення, ніж змонтована версія. Рибалка також може скористатися юридичною допомогою та, якщо потрібно, оскаржити постанову.

Що варто пам'ятати під час перевірки

Якщо інспектор проводить перевірку, краще діяти так:

з'ясувати, яке саме порушення ставлять у провину;

уважно прочитати протокол та інші документи;

перевірити, чи правильно вказані дата, місце, улов і снасті;

записати у поясненнях, з чим саме ви не погоджуєтеся;

за можливості вести власну фіксацію подій;

зберегти оригінали фото та відео;

за потреби звернутися по юридичну допомогу;

якщо винесено постанову, за необхідності оскаржити її.

Раніше Новини.LIVE писали про нові обмеження для рибалок. До 30 вересня на більшості водойм заборонений вилов раків, а за кожну незаконно виловлену особину доведеться сплатити 3 332 гривні. Водночас у різних областях строки обмежень можуть відрізнятися.

Також Новини.LIVE розповідали, що рибалкам варто уважно обирати місце для лову. Риболовля біля ліній електропередач може становити смертельну небезпеку, а за порушення правил у заборонених місцях можна отримати штраф до 680 гривень і втратити снасті. За незаконний вилов із істотною шкодою вже передбачена кримінальна відповідальність.