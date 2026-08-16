Штрафы для рыболовов в Украине: какую рыбу запрещено ловить и какое наказание грозит в 2026 году

Рыбаки на берегу. Фото: УНИАН

Для многих украинцев летняя рыбалка — это возможность отдохнуть у воды и провести время с удочкой. Однако даже обычный улов может создать проблемы, если рыба окажется меньше разрешенного размера или была поймана запрещенным снаряжением. За нарушение правил рыболову грозит ответственность и возмещение убытков, а штрафы за одну незаконно выловленную рыбу могут достигать нескольких тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное агентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Нужно ли платить за любительскую рыбалку

Любительская рыбалка на водоемах общего пользования в Украине является бесплатной. В то же время она разрешена исключительно для личных нужд — без права продажи выловленных водных биоресурсов.

Но бесплатная рыбалка не означает отсутствие правил. Рыбак должен соблюдать установленные нормы в отношении орудий лова, количества и размера улова.

Какие снасти запрещены

Во время рыбалки нельзя использовать:

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электроудочки;

колюшки;

пауки;

раколовки;

сети;

ятери;

волоки;

драчи;

топтухи;

взрывчатые и ядовитые вещества;

другие запрещенные орудия лова.

Что должно быть у рыболова

Каждый рыболов должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также приспособление для измерения размера водных биоресурсов. Это позволяет сразу проверить, соответствует ли пойманная рыба или рак установленным нормам.

Размер рыбы определяют по длине от вершины рыла при закрытой пасти до начала средних лучей хвостового плавника.

Размер рака измеряют по спине — от линии, соединяющей середину глаз, до края средней хвостовой пластины.

Какую рыбу можно вылавливать

Для различных видов водных биоресурсов установлены минимальные размеры. Например:

европейский сом — от 80 см;

щука — от 50 см;

судак — от 42 см;

лещ — от 35 см в днепровских водохранилищах и от 30 см в других водоемах;

сазан (карп) — от 35 см в днепровских водохранилищах и от 30 см в остальных;

белизна — от 30 см;

сиг — от 25 см;

головень и чехонь — от 24 см;

синец — от 22 см;

лин, ручьевая форель и рыбец — от 20 см;

плитка и тарань — от 18 см в днепровских водохранилищах;

речной рак — от 11 см в днепровских водохранилищах и от 10 см в других водоемах.

Для других видов рыб во внутренних водоемах минимальные размеры не установлены. Исключение составляют виды, занесенные в Красную книгу Украины: их вылов запрещен независимо от размера. Если на крючок попала рыба, размер которой меньше разрешенного, ее нужно осторожно снять и сразу же выпустить в водоем.

Сколько стоит незаконный улов

Нарушение правил рыболовства может повлечь за собой административную или уголовную ответственность, а также обязанность возместить ущерб, нанесенный рыбному хозяйству.

Штрафы за незаконно выловленные водные биоресурсы значительны. За один экземпляр:

форели — 7225 гривен;

сома — 5117 гривен;

сазана (карпа) — 3706 гривен;

товстолоба или белого амура — 3638 гривен;

судака — 3587 гривен;

щуки — 3468 гривен;

окуня — 3162 гривен;

ляща или белизны — 1649 гривен;

лина или головня — 1598 гривен;

синецы, чехони, серебристого карася или рыбца — 1581 гривен;

плитки, красноперки или плоскирки — 1564 гривны.

За незаконно выловленного рака придется возместить 3332 гривны.