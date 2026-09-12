Вилов раків під забороною: коли відкриється сезон і які правила діятимуть

Рак у долоні. Фото: unsplash

Початок осені для багатьох рибалок — час, коли хочеться частіше вибиратися до водойми з вудкою. Але тим, хто зараз планує поїхати за раками, доведеться відкласти снасті до завершення сезонної заборони. На більшості рибогосподарських водойм України лов раків заборонений з 15 серпня до 30 вересня включно. Обмеження пов'язане з періодом другої линьки, коли раки стають особливо вразливими.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Fishingukr.

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Чому у вересні раків ловити заборонено

Під час линьки рак скидає старий панцир, а новий ще певний час залишається м'яким. У цей період він гірше захищений і потрібен час, щоб відновитися. Тому Держрибагентство щороку встановлює сезонні обмеження. У 2026 році загальний період заборони для більшості водойм триває до 30 вересня.

Водночас для окремих регіонів і водних об’єктів можуть встановлюватися свої строки та обмеження. Наприклад, у водоймах Миколаївської та Херсонської областей заборона діє з 10 серпня до 20 вересня. На Закарпатті лов раків взагалі заборонений, оскільки там поширений червонокнижний широкопалий рак. Тому перед поїздкою краще перевірити інформацію місцевого рибоохоронного патруля або управління Держрибагентства.

Коли можна буде знову ловити раків

Вже з 1 жовтня лов раків знову дозволятиметься за правилами любительського рибальства. Водночас рибалка має дотримуватися добової норми, мінімального розміру раків і дозволених способів їхнього вилову.

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Після завершення сезонної заборони одна людина може впіймати до 30 раків на добу. Тобто після відкриття сезону їхати додому з повним відром раків не можна.

Який рак має залишитися у водоймі

Важливий не лише кількісний ліміт, а й розмір рака. Для Дніпровських водосховищ мінімально дозволений розмір становить 11 см. В інших внутрішніх водоймах та у Чорноморському регіоні дозволено залишати раків від 10 см, а в Азовському регіоні — від 9 см. Розмір визначають по спині — від лінії, що з'єднує середину очей, до краю середньої хвостової пластини.

Чим можна ловити раків

Правила дозволяють кілька способів. Зокрема, можна викори стовувати:

ручне збирання;

одну раколовку конструкції "хапка" діаметром до 70 см із кроком вічка до 22 мм;

підсаку діаметром до 100 см;

"хватку" або "павука" розміром до 1×1 м із кроком вічка до 10 мм.

Кількість і розміри таких знарядь також мають значення. Наприклад, раколовку-"хапку" можна використовувати лише одну на одного рибалку.

Також варто знати про обмеження у темний час доби. Ручне збирання раків із застосуванням ліхтарика заборонене пізніше ніж через годину після заходу сонця та раніше ніж за годину до його сходу.

Раніше Новини.LIVE писали, чи можна продавати рибу після любительської риболовлі. Улов, добутий для особистих потреб, не можна просто винести на ринок, навіть якщо рибалка не перевищив дозволену норму. За незаконний продаж риби передбачений штраф від 510 до 1700 гривень, а улов можуть конфіскувати.

Також Новини.LIVE розповідали, що робити рибалці, який знайшов чужу снасть у водоймі. Вудка чи донка юридично вважається знахідкою, тому її не можна просто забрати додому, а про власника потрібно спробувати повідомити або звернутися до поліції чи місцевої влади.