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Главная Экономика Падение урожая сахара в ЕС: увеличатся ли цены и спрос в Украине

Падение урожая сахара в ЕС: увеличатся ли цены и спрос в Украине

Ua ru
29 августа 2026 08:25
Падение урожая сахарной свеклы в Европе: последствия для украинского рынка
Рука держит сахар. Фото: УНИАН

Продолжительная засуха, отсутствие осадков и многократные волны аномальной жары существенно ухудшили состояние посевов сахарной свеклы во Франции и других странах Европы. Один из крупнейших мировых производителей сахара Tereos сообщил о необходимости экстренной адаптации производственных процессов из-за ожидаемого сокращения урожая.

Сайт Новини.LIVE узнавал об угрозах, ожидающих рынок из-за сокращения продукции и как эта ситуация может повлиять на Украину.

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Падение урожайности и адаптация заводов

По данным отбора проб, собранных агрономическими службами производителя, общий объем урожая сахарной свеклы будет ниже по меньшей мере на 20% по сравнению с прошлым сезоном. А в отдельных регионах показатель падения составляет 50–60%. В сравнении со средним показателем за последние пять лет урожайность упала уже на 15%.

Чтобы максимально эффективно переработать имеющееся сырье, компания принимает ряд решений:

  1. Смещение сроков запуска. Начало работы сахарных заводов отсрочено, чтобы дать свекле больше времени на созревание.
  2. Продолжительность переработки будет составлять в среднем 100 дней по сравнению со 130 днями в прошлом году.
  3. Графики и темпы работы 8 перерабатывающих предприятий будут оптимизированы в зависимости от качества сырья с фокусом на максимальное изъятие сахара.

Положение на европейском рынке и динамика цен

Ситуация с засухой критическая не только для Франции, но и в целом для всей Европы. По предварительным прогнозам, производство сахара в сезоне 2026-2027 может упасть до самого низкого уровня с 1988-1989 годов.

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Из-за сокращения площадей под выращивание сахарной свеклы за последние три года и исчерпания запасов рынок реагирует ростом стоимости продукции. Эксперты отмечают, что спустя два года падения цен европейский рынок вошел в фазу восстановления баланса. А повышение оптовых цен на сахар поможет компенсировать потери аграриев.

Как ситуация может повлиять на украинский рынок

По данным Национальной ассоциации сахарщиков Украины, в 2026 году украинские аграрии засеяли сахарной свеклой ориентировочно 162,1 тысячи гектаров, что на 18% меньше, чем в том году. Зафиксированный показатель посевных площадей самый низкий в Украине за весь период независимости — начиная с 1991 года.

Если производство сахара в ЕС из-за аномальной засухи действительно опустится до самых низких отметок, европейские страны ощутят острый дефицит сырья. В таких условиях спрос на импортный сахар в регионе существенно возрастет, что может открыть дополнительные возможности для украинских экспортеров и поддержать цены на внутреннем рынке.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE сообщали о прогнозе роста цен на продукты. Несмотря на то, что летом из-за сезонного фактора и хорошего урожая падают цены, но ситуация с низкими ценами может быть временной. По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараспа Высоцкого, на цены влияют горючее, электроэнергия, логистика и российские удары по цепям поставок.

Также Новини.LIVE рассказывали о тенденции цен на яйца в одном из супермаркетов. По состоянию на 20 августа, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колебалась в диапазоне 56,50-64 грн. Однако минимальные цены за упаковку в некоторых популярных магазинах несколько ниже, что позволяет потребителям экономить деньги.

сахар рынок Европа урожай цены на продукты
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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