Урожай под обстрелами: почему фермеры несут огромные убытки

Поле пшеницы и комбайн с грузовиком. Фото: Новини.LIVE.

Помимо ежедневных атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, Россия не перестает уничтожать и порты Украины. Аграрии Днепропетровской области завершают уборку урожая, который оказался щедрым, однако оказались на грани банкротства. Несмотря на то, что регион вместе с Николаевской и Одесской областями вошел в тройку лидеров Украины по объемам собранного урожая, продать его по адекватной цене пока невозможно. Из-за новой волны блокады Черного моря и спекуляций покупателей стоимость пшеницы в регионе упала до рекордного минимума.

Об этом сообщает Agronews, передают Новини.LIVE.

Как блокада Черного моря влияет на рынок

Главной причиной ценового коллапса стали систематические российские удары по гражданским судам и зерновым терминалам. Поступления в глубоководные порты резко сократились. Часть покупателей временно приостановила закупки. Поскольку более 90% агропродукции традиционно экспортировалось по морю, ситуация вернулась к критическому уровню лета 2023 года.

Это привело к огромной разнице между внутренними и европейскими ценами, которую уже невозможно списать только на логистические расходы.

Например: в Петропавловке, что в Днепропетровской области, пшеница при безналичном расчете стоит около 5 000 гривен за тонну, за наличные — от 4 000 до 4 500 гривен за тонну. Это примерно 100 долларов в валюте. Ячмень продают по 2 800 гривен за тонну. В валюте это около 62 долларов;

в порту Констанца в Румынии украинская пшеница продается по цене от 220 до 260 долларов за тонну в зависимости от сорта пшеницы. Эта планка продолжает расти.

Здесь покупатели пользуются беспомощностью фермеров, которым немедленно нужны оборотные средства. Они искусственно сбивают цены, лишая производителей любой переговорной позиции.

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Почему сохранить зерно до лучших времен невозможно

По словам экспертов, удержать урожай до того момента, когда спрос на товар будет высоким, практически невозможно. Ведь из-за этого фермеры несут убытки от 450 до 500 долларов с каждого гектара из-за комплекса острых проблем:

дорогое и дефицитное топливо. Оптовые цены на дизельное топливо достигают 89 гривен за литр, а на АЗС приближаются уже к 91. По словам экспертов, существует риск, что совсем скоро цены вырастут до 100 гривен за литр;

отсутствие необходимых условий для хранения, ведь большинство малых и средних хозяйств не имеют собственных оборудованных складов;

постоянная угроза российских атак. Элеваторы и зернохранилища остаются приоритетными целями для ракет и дронов-камикадзе российской армии, поэтому длительное хранение грозит полной потерей урожая.

В результате аграрии, вырастившие хлеб под вражескими обстрелами, вынуждены сдавать плоды своего труда по заниженным ценам, чтобы покрыть хотя бы базовые расходы.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что цены на овощи и арбузы уже снизились. Больше всего цена снизилась на бахчевые культуры. Там цена упала аж на целых 3 гривны всего за неделю.

Также Новини.LIVE предупредили об ощутимом росте цен на молочную продукцию уже этой осенью. По словам экспертов, на цену влияет очень много факторов. Одним из таких является стоимость топлива, цена на которое с каждым днём только растёт.