Молочные продукты могут подорожать на 10%: что будет с ценами в Украине

Женщина в супермаркете, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Молоко, творог, йогурт и сметана могут стать еще одним пунктом в списке продуктов, за которые украинцам придется платить больше. Цены на молочную продукцию к осени могут вырасти примерно на 5–10%. Но есть продукт, которого резкое подорожание, скорее всего, не коснется.

Такой прогноз дают в Ассоциации производителей молока, передает Новини.LIVE.

Почему молочная продукция готовится к подорожанию

На самом деле, на цену литра молока в магазине влияет не только то, сколько стоит молоко на ферме. Производителю нужно оплатить топливо, электроэнергию, транспортировку, упаковку, а также учесть курс валют. И когда дорожает каждая из этих составляющих, бизнесу приходится пересматривать конечную цену продукции.

Особенно ощутимым фактором остается стоимость топлива. Дизельное топливо необходимо для работы техники в хозяйствах, сбора урожая, перевозки кормов и готовой продукции. Далее к этой сумме добавляются расходы на электроэнергию, логистику и упаковку.

Отдельно на цену упаковки влияет курс евро и доллара, поскольку часть материалов или комплектующих зависит от импортных поставок.

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Почему сыр может дорожать медленнее

На рынке молочной продукции сейчас наблюдается интересный парадокс: производителям дороже производить продукцию, но покупатели не готовы бесконечно платить больше. Летом спрос на молочные продукты традиционно ослабевает. Люди тратят больше денег на сезонные овощи и фрукты, а покупательная способность остается ограниченной. Из-за этого магазины пытаются привлечь покупателей акциями.

Дополнительное давление создает импорт. Украинские производители сыров вынуждены конкурировать с более дешевой европейской продукцией, которая активно поступает на украинский рынок. В результате части отечественных сыроделов приходится сокращать производство или продавать товар с минимальной маржой.

То есть производитель оказывается между двух огней: расходы растут, а поднять цену настолько, насколько хотелось бы, не позволяют конкуренция и кошелек покупателя.

Что будет со сливочным маслом

По прогнозам, масло в ближайшее время может избежать существенного подорожания. Причина в том, что предложение этого продукта превышает спрос, а возможности для экспорта украинского масла в ЕС для большинства производителей остаются ограниченными с экономической точки зрения. Поэтому у производителей есть излишки продукции, которые не так просто выгодно продать.

Впрочем, покупателям не стоит рассчитывать и на бесконечные скидки. Если раньше масло часто можно было увидеть на полках по очень привлекательной акционной цене, в дальнейшем таких масштабных акций может стать меньше.

Будет ли дефицит молока и молочных продуктов

Несмотря на разговоры о возможном подорожании, речь идет именно об изменении цен, а не об исчезновении молочных продуктов из магазинов. Рынок продолжает работать, а производители пытаются балансировать между себестоимостью, спросом и конкуренцией с импортом.

В то же время эксперты ожидают, что именно рост производственных затрат будет все сильнее давить на розничные цены. По оценке АВМ, потенциал для подорожания молочных продуктов на 5–10% сохраняется до конца лета и в осенне-зимний период.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что гречка после кратковременного удешевления может снова подорожать в августе. Цена на крупу может вырасти еще на 3–5% и достичь 80–83 гривен за килограмм из-за дефицита украинского сырья и роста затрат производителей.

Также Новини.LIVE писали, какое мясо стало самым популярным за последние 60 лет. Курица стала главным источником животного белка в мире. По данным ФАО, доступность мяса птицы выросла с менее чем 3 до около 17 кг на человека в год, тогда как производство говядины почти не изменилось.