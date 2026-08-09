Молочні продукти можуть подорожчати на 10%: що буде з цінами в Україні

Жінка в супермаркеті, гроші в гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Молоко, сир, йогурт та сметана можуть стати ще одним пунктом у списку продуктів, за які українцям доведеться платити більше. Ціни на молочну продукцію до осені можуть зрости приблизно на 5–10%. Але є продукт, якого різке подорожчання, скоріше за все, омине.

Такий прогноз дають в Асоціації виробників молока, передає Новини.LIVE.

Чому молочка готується до подорожчання

Насправді, на ціну літра молока в магазині впливає не тільки те, скільки коштує молоко на фермі. Виробнику потрібно заплатити за пальне, електроенергію, транспортування, упаковку, а ще врахувати курс валют. І коли дорожчає кожна з цих складових, бізнесу доводиться переглядати кінцеву ціну продукції.

Особливо відчутним фактором залишається вартість пального. Дизель потрібен для роботи техніки в господарствах, збору врожаю, перевезення кормів і готової продукції. Далі до цієї суми додаються витрати на електроенергію, логістику та пакування.

Окремо на ціну упаковки впливає курс євро та долара, оскільки частина матеріалів або комплектуючих залежить від імпортних поставок.

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Чому сир може дорожчати повільніше

На ринку молочки зараз є цікавий парадокс: виробникам дорожче виробляти продукцію, але покупці не готові безкінечно платити більше. Влітку попит на молочні продукти традиційно слабшає. Люди витрачають більше грошей на сезонні овочі та фрукти, а купівельна спроможність залишається обмеженою. Через це магазини намагаються заманювати покупців акціями.

Додатковий тиск створює імпорт. Українські виробники сирів змушені конкурувати з дешевшою європейською продукцією, яка активно потрапляє на український ринок. У результаті частині вітчизняних сироварів доводиться скорочувати виробництво або продавати товар із мінімальною маржею.

Тобто виробник опиняється між двома вогнями: витрати ростуть, а підняти ціну настільки, наскільки хотілося б, не дозволяє конкуренція та гаманець покупця.

Що буде з вершковим маслом

За прогнозом, масло найближчим часом може уникнути суттєвого подорожчання. Причина у тому, що пропозиція цього продукту перевищує попит, а можливості для експорту українського масла до ЄС для більшості виробників залишаються обмеженими з економічної точки зору. Тому виробники мають надлишки продукції, які не так просто вигідно продати.

Втім, покупцям не варто розраховувати й на нескінченні знижки. Якщо раніше масло часто можна було побачити на полицях за дуже привабливою акційною ціною, надалі таких масштабних акцій може стати менше.

Чи буде дефіцит молока та молочки

Попри розмови про можливе подорожчання, йдеться саме про зміну цін, а не про зникнення молочних продуктів із магазинів. Ринок продовжує працювати, а виробники намагаються балансувати між собівартістю, попитом і конкуренцією з імпортом.

Водночас експерти очікують, що саме зростання виробничих витрат дедалі сильніше тиснутиме на роздрібні ціни. За оцінкою АВМ, потенціал для подорожчання молочки на 5–10% зберігається до кінця літа та в осінньо-зимовий період.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що гречка після короткого здешевлення може знову подорожчати у серпні. Ціна крупи може зрости ще на 3–5% і сягнути 80–83 гривень за кілограм через дефіцит української сировини та зростання витрат виробників.

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