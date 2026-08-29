Падіння врожаю цукрового буряку в Європі: наслідки для українського ринку

Рука тримає цукор. Фото: УНІАН

Тривала посуха, відсутність опадів і багаторазові хвилі аномальної спеки суттєво погіршили стан посівів цукрових буряків у Франції та інших країнах Європи. Один із найбільших світових виробників цукру Tereos повідомив про необхідність екстреної адаптації виробничих процесів через очікуване скорочення врожаю.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про загрози, які очікують ринок через скорочення продукції та як ця ситуація може вплинути на Україну.

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Падіння врожайності та адаптація заводів

За даними відбору проб, зібраних агрономічними службами виробника, загальний обсяг врожаю цукрових буряків буде нижчим щонайменше на 20% порівняно з минулим сезоном. А в окремих регіонах показник падіння сягає 50–60%. Порівняно з середнім показником за останні п'ять років врожайність впала вже на 15%.

Аби максимально ефективно переробити наявну сировину, компанія ухвалює низку рішень:

Зсув термінів запуску. Початок роботи цукрових заводів відтермінують, щоб дати бурякам більше часу на дозрівання. Тривалість переробки становитиме в середньому 100 днів порівняно зі 130 днями торік. Графіки та темпи роботи 8 переробних підприємств буде оптимізовано залежно від якості сировини, із фокусом на максимальне вилучення цукру.

Становище на європейському ринку та динаміка цін

Ситуація з посухою є критичною не лише для Франції, а й загалом для всієї Європи. За попередніми прогнозами, виробництво цукру в сезоні 2026-2027 може впасти до найнижчого рівня з 1988-1989 років.

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Через скорочення площ під вирощування цукрових буряків протягом останніх трьох років та вичерпання запасів ринок реагує зростанням вартості продукції. Експерти зазначають, що після двох років падіння цін європейський ринок увійшов у фазу відновлення балансу. А підвищення оптових цін на цукор допоможе компенсувати втрати аграріїв.

Як ситуація може вплинути на український ринок

За даними Національної асоціації цукровиків України, у 2026 році українські аграрії засіяли цукровим буряком орієнтовно 162,1 тисячі гектарів, що на 18% менше ніж того року. Зафіксований показник посівних площ є найнижчим в Україні за весь період незалежності — починаючи з 1991 року.

Якщо виробництво цукру в ЄС через аномальну посуху справді опуститься до найнижчих позначок, європейські країни відчують гострий дефіцит сировини. За таких умов попит на імпортний цукор у регіоні суттєво зросте, що може відкрити додаткові можливості для українських експортерів та підтримати ціни на внутрішньому ринку.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про прогноз зростання цін на продукти. Недивлячись на те, що влітку завдяки сезонному фактору та хорошому врожаю падають ціни, але ситуація з низькими цінами може бути тимчасовою. За словами міністрп аграрної політики та продовольства Тарасп Висоцького, на ціни впливають пальне, електроенергія, логістика та російські удари по ланцюгах постачання.

Також Новини.LIVE розповідали про тенденцію цін на яйця в одному з супермаркетів. Станом на 20 серпня середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливалась у діапазоні 56,50-64 грн. Однак мінімальні ціни за упаковку в деяких популярних магазинах трохи нижчі, що дозволяє споживачам економити кошти.