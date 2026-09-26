Штрафи за збір грибів і ягід в Україні: де заборонено та які покарання

Люди у лісі. Фото: Новини.LIVE

В Україні розпочинається сезон збирання ягід та грибів. Дедалі більше українців на вихідних обирають поїхати за місто в ліс, аби позбирати врожай природи. Заготовляти гриби, ягоди й інші дикорослі рослини в лісах України для власного вжитку дозволено законодавством, проте це правило не є абсолютним. На територіях із природоохоронним статусом функціонують особливі режими. А в окремих зонах будь-яка подібна діяльність перебуває під суворою забороною.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, де дозволено збирати гриби та ягоди, а де доведеться заплатити чималу суму штрафу.

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Де дозволено збір та які штрафи загрожують порушникам

Як пояснюють експерти, у лісах українці мають право вільно збирати гриби та ягоди для власного споживання. Проте в національних природних парках та біосферних заповідниках режим залежить від конкретної зони. У заповідних куточках збір категорично заборонений. Тому перед виїздом на природу важливо ознайомлюватись з інформацією про місце збору та звертати увагу на інформаційні знаки, які розташовані у самому лісі.

За порушення законодавства передбачено кілька видів покарань:

за незаконне придбання, збут чи розповсюдження рослин — штраф від 510 до 1 700 гривень;

за об'єкти з природно-заповідного фонду або Червоної книги України — штраф від 1 700 до 3 655 гривень із обов'язковою конфіскацією рослин;

за порушення правил охорони заповідних територій — штраф для громадян від 153 до 408 гривень із можливістю конфіскації добутого.

Не лише сумою штрафу

Варто враховувати, що сплатою штрафу відповідальність може не обмежитися. У разі знищення або пошкодження рослин, занесених до Червоної книги України, порушникам додатково нараховуватиметься компенсація за завдану природі шкоду, розмір якої розраховується за кожен пошкоджений гриб чи рослину.

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Перед походом у ліс подбайте про власну безпеку

Крім правил щодо збирання ягід, грибів та рослин, варто подбати і про власну безпеку. Вересень та перша половина жовтня — це ті місяці, коли усі комахи та тварини готуються до зимової сплячки. Перед поїздкою до лісу варто обробити відкриті ділянки тіла засобами від комах та кліщів. Також варто вдягти речі, які повністю покривають руки та ноги. Адже у цей період особливо ще активні кліщі, які можуть бути носіями небезпечних хвороб.

У вересні особливу активність проявляють змії, які готуються впадати у сплячку (анабіоз). Збирачам варто дивитись під ноги у лісі, аби не наступити на повзунів. Вони доволі часто впадають в анабіоз групами.

Лісникам варто уникати таких місць, адже дуже часто змії там мешкають:

покинуті нори гризунів;

глубокі тріщини в землі або порожнечі під коренями дерев;

навалені купи з листя.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про суми штрафів, які загрожують власникам домашніх улюбленців. Коли у домашнього улюбленця народжуються цуценята, їх хочеться прилаштувати в хороші руки, а іноді — і отримати за це гроші. Але разом з тим у власника з’являються не тільки клопоти з годуванням, вакцинацією та доглядом за тваринами, але й певні юридичні обов’язки.

Також Новини.LIVE повідомляли, коли за виловлю раків можна отримати штраф. Початок осені для багатьох рибалок — час, коли хочеться частіше вибиратися до водойми з вудкою. Але тим, хто зараз планує поїхати за раками, доведеться відкласти снасті до завершення сезонної заборони. Проте на більшості рибогосподарських водойм України лов раків заборонений з 15 серпня до 30 вересня включно.