Люди ведут блог. Фото: Pexels

Ведение блога в TikTok давно перестало быть просто хобби и для многих украинцев превратилось в полноценный бизнес. Рекламные интеграции, бартерные соглашения с украинскими и международными брендами позволяют блогерам зарабатывать десятки тысяч гривен ежемесячно. Однако вместе с ростом доходов возникает необходимость их легализации.

Как блогеру работать официально через ФЛП 3-й группы и сколько налогов придется уплатить в 2026 году, сообщает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

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Как блогеры могут легально зарабатывать на рекламе

Представим себе 20-летнюю блогершу, которая ведет аккаунт в TikTok и регулярно сотрудничает с украинскими и иностранными брендами.

За рекламные интеграции она получает 60 тысяч гривен ежемесячно.

Таким образом, ее доход составляет:

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180 000 гривен за квартал;

720 000 гривен в год.

Чтобы официально предоставлять рекламные услуги, блогерша зарегистрировала ФЛП третьей группы и выбрала ставку единого налога 5% без НДС.

Такой формат позволяет работать с различными заказчиками, в том числе иностранными, при условии соблюдения правил упрощенной системы налогообложения.

В то же время не каждый владелец страницы в социальных сетях обязан регистрировать предпринимательскую деятельность. Важны регулярность получения доходов, характер сотрудничества и другие обстоятельства.

Сколько налогов заплатит TikTok-блогер в 2026 году

Для ФЛП третьей группы со ставкой 5% без НДС основные платежи — единый налог, военный сбор и единый социальный взнос (ЕСВ).

единый налог — 5% от дохода. Если блогерша зарабатывает 720 000 гривен в год, ей нужно уплатить 36 000 гривен;

военный сбор — 1% от дохода. При тех же условиях годовая сумма составит 7 200 гривен;

ЕСВ — не менее 22% от минимальной заработной платы в месяц, если у предпринимателя нет предусмотренных законом оснований для освобождения от его уплаты.

В 2026 году минимальная заработная плата составляет 8 647 гривен. Соответственно, минимальный ЕСВ равен 1 902,34 гривны в месяц, или 22 828,08 гривны за 12 месяцев.

Можно ли получать оплату за рекламу на личную карту

Иногда блогеры получают деньги от рекламодателей не на счет предприятия, а на личную банковскую карту. Также возможны расчеты наличными или другими цифровыми активами. Однако способ поступления средств сам по себе не отменяет налоговых обязательств.

Такое поступление само по себе не доказывает нарушение закона. Для правильного определения налогов важно установить происхождение средств, характер операции и статус получателя.

Облагаются ли налогом пожертвования от подписчиков

Ранее мы рассказывали о налогообложении пожертвований от зрителей. Обычно это считается дарением. Однако блогер должен различать, за что именно он получил каждый платеж, и иметь возможность это подтвердить. Здесь важно не относиться к таким переводам лишь как к обычным платежам между физическими лицами. Отсутствие четкого разграничения таких поступлений может создать проблемы не только с налогами, но и при банковском финансовом мониторинге.

Что будет, если блогер не зарегистрировал ФЛП

Отсутствие регистрации в качестве ФЛП не означает, что доходы от рекламы можно не декларировать. Для физических лиц, не применяющих упрощенную систему, могут действовать другие правила налогообложения в зависимости от источника и вида дохода. В частности, в соответствующих случаях применяются налог на доходы физических лиц и военный сбор по ставкам, установленным для таких доходов.

Заработок в TikTok — это полноценная экономическая деятельность, если реклама и сотрудничество с брендами осуществляются систематически. Правильное оформление доходов помогает блогерам работать с компаниями официально, выполнять налоговые обязательства и снижать риски претензий со стороны контролирующих органов.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие штрафы могут получить ФЛП до конца года. В частности, это касается тех, кто несвоевременно подает налоговую декларацию. В первый раз можно ограничиться штрафом в 340 гривен, однако в случае повторных нарушений сумма может увеличиться до десятков тысяч гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, какие налоги должны уплатить ФЛП 3-й группы в ноябре. Предприниматели должны успеть сделать это до 19 числа. Невыполнение или просрочка финансовых обязательств грозит ФЛП административной ответственностью.