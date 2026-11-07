Купюри гривні в руках. Фото: УНІАН

Деяким українцям загрожують немаленькі штрафи у 2026 році. Закон вимагає від роботодавців регулярно складати графік відпусток — це обов’язковий документ на підприємстві. Фінансові санкції передбачені не лише через відсутність затвердженого графіка, але й у разі недотримання конкретних періодів відпочинку. Ми розібралися, до чого готуватися порушникам.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які штрафи накладають на посадових осіб і підприємців через недотримання графіка відпусток.

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Хто складає графік відпусток на роботі

Наявність цього документа регламентує стаття 10 закону "Про відпустки" і стаття 79 Кодексу законів про працю України. Роботодавець зобов’язаний погодити зі своїми працівниками черговість оплачуваного відпочинку та затвердити графік відповідно до інтересів як компанії, так і підлеглих.

Керівник повинен організувати і проконтролювати складання графіку незалежно від кількості найманих осіб. Навіть якщо на ФОПа працює одна-дві людини, документ доведеться офіційно оформити. Що стосується функціональних обов’язків, то повноваження мають працівники відділу кадрів.

Українське законодавство не встановило чітких вимог стосовно строків. Зазвичай роботодавці намагаються скласти графік відпусток до початку нового календарного року. Головне, аби працівник отримав попередження від керівника про початок відпочинку не пізніше ніж за два тижні.

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Штрафи для роботодавців у 2026 році

Відсутність графіку відпусток або його недотримання вважається порушенням трудового законодавства. Контролюючий орган може стягнути з відповідальних осіб такі суми у 2026 році:

від 510 до 1 700 грн (стаття 41 Кодексу про адміністративні правопорушення) — з посадових осіб підприємства;

8 647 грн (стаття 265 Кодексу законів про працю) — безпосередньо з роботодавця.

Не варто вважати графік відпусток формальним документом, адже під час перевірок Державна служба України з питань праці звертає увагу на всі аспекти діяльності бізнесу. Водночас у період воєнного стану дозволено не застосовувати штрафи, якщо підприємець усунув порушення в повному обсязі та у встановлений строк.

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