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Главная Экономика Некоторых украинцев могут оштрафовать из-за отпусков: что нужно знать

Некоторых украинцев могут оштрафовать из-за отпусков: что нужно знать

Ua ru
7 ноября 2026 16:10
Штрафы для работодателей в 2026 году: почему отпуска становятся причиной проблем УНИАН
Купюры гривны в руках. Фото: УНИАН

Некоторым украинцам грозят немалые штрафы в 2026 году. Закон обязывает работодателей регулярно составлять график отпусков — это обязательный документ на предприятии. Финансовые санкции предусмотрены не только за отсутствие утвержденного графика, но и в случае несоблюдения конкретных периодов отдыха. Мы разобрались, к чему следует готовиться нарушителям.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие штрафы налагаются на должностных лиц и предпринимателей за несоблюдение графика отпусков.

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Кто составляет график отпусков на работе

Наличие этого документа регламентируется статьей 10 закона "Об отпусках" и статьей 79 Трудового кодекса Украины. Работодатель обязан согласовать со своими сотрудниками очередность оплачиваемого отпуска и утвердить график в соответствии с интересами как компании, так и подчиненных.

Руководитель должен организовать и проконтролировать составление графика независимо от количества наемных лиц. Даже если у ФЛП работает один-два человека, документ придется официально оформить. Что касается функциональных обязанностей, то полномочия принадлежат сотрудникам отдела кадров.

Украинское законодательство не установило четких требований относительно сроков. Обычно работодатели стараются составить график отпусков до начала нового календарного года. Главное, чтобы сотрудник получил уведомление от руководителя о начале отпуска не позднее чем за две недели.

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Штрафы для работодателей в 2026 году

Отсутствие графика отпусков или его несоблюдение считается нарушением трудового законодательства. Контролирующий орган может взыскать с ответственных лиц такие суммы в 2026 году:

Не стоит считать график отпусков формальным документом, ведь во время проверок Государственная служба Украины по вопросам труда обращает внимание на все аспекты деятельности бизнеса. Однако в период военного положения разрешено не налагать штрафы, если предприниматель устранил нарушение в полном объеме и в установленный срок.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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