Мама с детьми на кухне. Фото: Unsplash

В Украине предусмотрена ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей. Взрослые несут ответственность за благополучие несовершеннолетних и должны заботиться об их благосостоянии. Это включает предоставление возможностей для обучения, саморазвития и пр. В случае несоблюдения законодательных требований грозит наказание в виде крупных штрафных санкций.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кодекс Украины об административных правонарушениях.

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Штрафы для родителей в ноябре

Финансовая ответственность по КУоАП означает, что нет состава преступления для возбуждения уголовного дела. Но из-за систематического привлечения к ответственности контролирующие органы могут лишить украинцев родительских прав.

По состоянию на ноябрь 2026 года предусмотрены штрафы для родителей за такие нарушения:

ненадлежащий уход, уклонение от обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания — от 850 до 1 700 грн (повторно в течение года — от 1 700 до 5 100 грн);

буллинг со стороны ребенка в возрасте 14-16 лет — от 850 до 1 700 грн;

уголовное преступление, совершенное несовершеннолетним, если он не достиг возраста привлечения к ответственности — от 1 700 до 5 100 грн;

несоблюдение требований органа опеки и попечительства в отношении воспитания ребенка — от 1 700 до 2 550 грн (повторно в течение года — от 2 550 до 5 100 грн);

неоказание медицинской помощи и отсутствие рекомендованного лечения — от 1 700 до 3 400 грн;

умышленное оставление ребенка за границей, несмотря на наличие ограничений — от 1 700 до 3 400 грн.

Дополнительно утвержден штраф за доведение несовершеннолетнего до состояния алкогольного опьянения, согласно статье 180 Кодекса об административных правонарушениях. Сумма находится в диапазоне 102-136 грн. Если у ребенка нет прописки, то есть зарегистрированного места жительства, придется заплатить от 17 до 51 грн.

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Почему могут проверить алименты на ребенка

Ранее мы рассказывали, что контролирующий орган может прийти с проверкой к родителям, если возникнет подозрение в нецелевом использовании алиментов. Закон предусматривает оплату этими средствами только нужд несовершеннолетнего, например, питания, одежды, лечения, обучения и пр.

Органы опеки и попечительства могут посетить место проживания ребенка и провести соответствующий мониторинг. При этом получателя алиментов предупреждают о визите заказным письмом не позднее чем за неделю до визита.

В случае выявления нарушений плательщик, то есть второй из родителей, может подать судебный иск и потребовать уменьшения размера выплат или перечисления денег непосредственно на счет несовершеннолетнего.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, с кем ребенок может выехать за границу без нотариального согласия. Речь идет о лицах до 16 лет, которые пересекают границы Украины в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, брата, сестры, мачехи или отчима. Если несовершеннолетнего сопровождает не родственник, необходимо получить письменное разрешение.

Также Новини.LIVE сообщали, что владельцам животных в Украине грозят штрафы за ненадлежащий уход. Финансовые санкции возможны в случае отсутствия регистрации, выгула без намордника, оставления собаки или кошки без присмотра и т. п. Суммы штрафов значительно варьируются.