Собаки на улице. Фото: Pexels

В Украине предусмотрена строгая ответственность для владельцев животных. Людей штрафуют не только за выгул собаки без поводка и намордника — перечень возможных нарушений довольно широкий. Более того, если домашний питомец натворил беду, наказание придется взять на себя хозяину. Мы разобрались, за что штрафуют граждан с животными в ноябре 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кодекс об административных правонарушениях.

Реклама

Распространенные штрафы для владельцев животных

Обычно украинцев привлекают к ответственности по статье 154 КУоАП "Нарушение правил содержания собак и кошек". От владельцев требуют регистрировать домашних питомцев, выгуливать их в наморднике и только в разрешенных местах (для пород из Перечня опасных), убирать за животными на улице, не оставлять без присмотра и пр.

Несоблюдение этих правил наказывается штрафом в размере 170-340 грн — для физических лиц, от 340 до 850 грн — для должностных лиц. В случае повторного нарушения в течение года придется заплатить 340-510 грн или 510-1020 грн соответственно.

"Действия, повлекшие причинение вреда здоровью человека или его имуществу, влекут за собой наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 700 до 3 400 грн) с конфискацией животного", — говорится в КУоАП.

Читайте также:

Штрафы за ущерб, причиненный животным

Иногда источником проблемы выступает не хозяин, а непосредственно домашний питомец. Собаки, которых вообще не воспитывают, могут портить чужое имущество, агрессивно вести себя на улице и нападать на людей или других животных. В ноябре 2026 года предусмотрены штрафы за:

нарушение правил благоустройства — от 340 до 1 360 грн;

уничтожение зеленых насаждений — от 170 до 510 грн;

повреждение имущества — полное возмещение ущерба;

нападение на человека — от 1 700 до 3 400 грн (плюс собаку могут конфисковать).

Необходимо заботиться о воспитании домашнего питомца, дабы избежать потенциальных проблем. Ведь владельцы несут ответственность за поведение собак и должны обеспечить безопасность окружающих во время пребывания в общественных местах.

Штрафы за жестокое обращение с животными

Отдельно статья 89 Кодекса об административных правонарушениях установила наказание за издевательства над животными, причинение им физической боли и страданий (без фатальных последствий или возникновения телесных повреждений), а также оставление на произвол судьбы.

Указанные действия влекут за собой штрафную санкцию в размере 3 400-5 100 грн. В случае повторного нарушения закона придется заплатить больше — от 5 100 до 8 500 грн. Дополнительно для нарушителей предусмотрен административный арест на срок до 15 дней.

Также запрещено перевозить домашних животных с нарушением требований — это влечет за собой финансовое наказание в размере от 3 400 до 5 950 грн. В случае повторного привлечения к ответственности сумма увеличивается до 5 100-8 500 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в некоторых случаях украинцев могут привлечь к уголовной ответственности из-за животных. Если владельцы проявляют жестокость, пропагандируют издевательства над домашними питомцами или натравливают животных друг на друга, им грозит тюрьма.

Также Новини.LIVE рассказывали, предусмотрена ли ответственность для ветеринара за смерть животного. Владелец может подать жалобу на врача и потребовать компенсацию, если докажет причинно-следственную связь между действиями ветеринара и состоянием питомца (речь идет о врачебной ошибке).