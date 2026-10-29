Собаки на вулиці. Фото: Pexels

В Україні передбачена сувора відповідальність для власників тварин. Людей штрафують не лише за вигул собаки без повідця і намордника — перелік потенційних порушень доволі широкий. Більше того, якщо домашній улюбленець напакостив, покарання доведеться взяти на себе господарю. Ми розібралися, за що штрафують громадян із тваринами у листопаді 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кодекс про адміністративні правопорушення.

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Найпоширеніші штрафи для власників тварин

Зазвичай українців притягують до відповідальності за статтею 154 КУпАП "Порушення правил утримання собак і котів". Від господарів вимагають реєструвати домашніх улюбленців, вигулювати в наморднику і лише в дозволених місцях (для порід із Переліку небезпечних), прибирати за тваринами на вулиці, не залишати їх без нагляду тощо.

Невиконання цих правил карається штрафом у розмірі 170-340 грн — для фізичних осіб, від 340 до 850 грн — для посадовців. У разі повторного порушення протягом року доведеться заплатити 340-510 грн або 510-1020 грн відповідно.

"Дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людини або її майну, тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 до 3 400 грн) із конфіскацією тварини", — йдеться в КУпАП.

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Штрафи за збитки, завдані твариною

Інколи джерелом проблеми виступає не господар, а безпосередньо домашній улюбленець. Собаки, яких взагалі не виховують, можуть псувати чуже майно, агресивно поводитися на вулиці та нападати на людей чи інших тварин. У листопаді 2026 року передбачені штрафи за:

порушення благоустрою — від 340 до 1 360 грн;

знищення зелених насаджень — від 170 до 510 грн;

псування майна — повне відшкодування збитків;

напад на людину — від 1 700 до 3 400 грн (плюс собаку можуть конфіскувати).

Потрібно дбати про виховання домашнього улюбленця для уникнення потенційних проблем. Адже власники несуть відповідальність за поведінку собак і повинні забезпечити безпеку оточуючих під час перебування у громадських місцях.

Штрафи за жорстоке поводження з тваринами

Окремо стаття 89 Кодексу про адміністративні правопорушення встановила покарання за знущання над тваринами, завдання їм фізичного болю і страждань (без фатальних наслідків або виникнення тілесних ушкоджень), а також залишення напризволяще.

Вказані дії тягнуть за собою штрафну санкцію в розмірі 3 400-5 100 грн. Якщо порушити закон повторно, доведеться заплатити більше — від 5 100 до 8 500 грн. Додатково для зловмисників передбачили адміністративний арешт на строк до 15 днів.

Також заборонено транспортувати домашніх улюбленців із недотриманням вимог — це тягне фінансове покарання у розмірі від 3 400 до 5 950 грн. У випадку повторного притягнення до відповідальності сума зростає до 5 100-8 500 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в деяких випадках українців можуть притягнути до кримінальної відповідальності через тварин. Якщо власники проявляють жорстокість, пропагують знущання над домашніми улюбленцями або нацьковують тварин одна на одну, їм загрожує в’язниця.

Також Новини.LIVE розповідали, чи передбачена відповідальність для ветеринара за смерть тварини. Власник може поскаржитися на лікаря і вимагати компенсацію, якщо доведе наслідковий зв'язок між діями ветеринара і станом чотирилапого улюбленця (йдеться про лікарську помилку).