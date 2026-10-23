Собаки на вулиці. Фото: Pexels

В Україні передбачені суворі штрафи для власників собак станом на жовтень 2026 року. Закон вимагає від господарів належно виховувати домашніх улюбленців і правильно утримувати. Порушення встановлених вимог карається фінансовою відповідальністю. Це стосується навіть прогулянок із собакою у громадських місцях без повідця і намордникам.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 154 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Реклама

Штрафи для власників тварин в Україні

На вулицях українських міст можна побачити не одного господаря, який вигулює собаку без намордника чи відпускає вільно бігати у громадських місцях. Однак стаття 154 КУпАП забороняє такі дії, якщо порода тварини включена в Перелік небезпечних.

В разі порушення загрожує штрафна санкція в розмірі 10-20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн) і попередження. А посадові особи будуть змушені заплатити більше — від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів (340-850 грн).

"Дії, вчинені особою повторно протягом року, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів (340-510 грн) і на посадових осіб — від 30 до 60 неоподатковуваних мінімумів (510-1020 грн)", — йдеться в КУпАП.

Читайте також:

Нарешті, якщо вигул собаки без повідця і намордника заподіє шкоду здоров’ю людини чи її майну, власника оштрафують на суму від 1 700 до 3 400 грн, а посадовця — на суму від 3 400 до 5 100 грн. Додатково тварину можуть конфіскувати.

Які породи собак небезпечні

Формулювання статті 154 Кодексу про адміністративні правопорушення чітко вказує, що українці можуть вигулювати без намордника домашніх улюбленців, не внесених до постанови Кабінету Міністрів № 1164 "Деякі питання щодо небезпечних порід собак".

До списку ввійшли вівчарка, акіта-іну, бандог американський, брохольмер датський, бульдог, бульмастиф, вовкодав, гампр, доберман, дог канарський, кангал, кане-корсо, мастиф, піт-бультер’єр, ріджбек родезійський, ротвейлер, вольфхаунд, тоза-іну та метиси всіх зазначених порід.

І хоча немає вимоги завжди тримати на повідцю собак, породи яких не включені до Переліку небезпечних, українцям радять відпускати домашніх улюбленців вільно побігати лише у спеціально відведених місцях для уникнення потенційних проблем.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, в яку суму обійдеться утримання коня станом на 2026 рік. Побутовий мінімум включає перебування у стайні, їжу, послуги коваля, базовий ветеринарний набір і систематичну обробку від паразитів. Підсумкові витрати можуть доходити до 300 000 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, чи можна вимагати компенсацію від ветеринара, якщо стан здоров’я тварини після лікування погіршився або домашній улюбленець помер. Це залежить від факту неналежного надання послуг і доведення причинного зв’язку зі шкодою.