Купівля коня у 2026 році: в яку суму обійдеться утримання

Жінки у стайні. Фото: УНІАН

Картинки з елегантними верховими прогулянками в Instagram виглядають естетично, поки не побачиш реальні рахунки від стайні, коваля та ветеринарів. А от якщо ви колись мріяли про власного коня, варто одразу підготувати не лише сідло, а й чималу фінансову подушку. Хороша стайня, вітчизняні корми замість дорогого імпорту, профілактичні щеплення та масажі — утримання тварини давно перетворилося на розкішний максимум.

Скільки коштує утримувати коня у 2026 році розповіла одна з користувачок соціальної мережі Threads, передають Новини.LIVE.

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Постій та щоденне харчування

Основою щомісячних витрат будь-якого власника є постій на стайні або в кінно-спортивному комплексі.

У Київській області ціни суттєво варіюються залежно від інфраструктури:

стандартний постій із критим манежем та базовими умовами для тренувань коштує від 14 000 до 15 000 грн на місяць. У цю вартість зазвичай входять сіно, підстилка, прибирання денника, користування майданчиками та вигул;

преміум-сегмент обійдеться у 35 000-40 000 і більше грн на місяць.

Ще однією обов'язковою статтею витрат є додаткові корми. Через подорожчання імпортних європейських кормів багатьом доводиться переходити на вітчизняні аналоги. Наразі якісні українські кормові суміші коштують орієнтовно 2 000 грн на місяць на одного коня.

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Обов'язковий ветеринарний та побутовий мінімум

Окрім даху над головою та їжі, кінь потребує систематичного догляду за ратицями, зубами та регулярних профілактичних обробок:

Послуги коваля потрібні кожні 1-1,5 місяця і коштують в середньому 1 000-1 200 грн. Якщо ж тварині потрібна ковка на чотири ноги, ціна стартує від 100 доларів за процедуру (4 484 грн). Навіть для непрофесійного коня необхідний базовий ветеринарний набір — вакцинація від сибірки, грипу, правця та сказу, а також обов'язкові аналізи на сап та ІНАН. Сукупно це виходить у 3 000-5 000 грн на рік. Візит кінного стоматолога необхідний 1-2 рази на рік і коштує від 1 500 до 1 700 грн за один прийом. Систематична обробка від паразитів (включаючи осінній курс проти личинок оводів) обходиться у 3 000-4 000 грн на рік.

Що являє собою "розкішний максимум"

Для підтримки спортивної форми, профілактики вікових змін та забезпечення комфорту тварини власники часто залучають додаткові сервіси:

Людина, яка здійснює щоденний догляд за конем, миє, вигулює, стежить за амуніцією та годуванням за відсутності власника. Коштує від 100 євро на місяць (5 025 грн). Сеанси відновлення суглобів та м'язів коштують орієнтовно 1 600 грн за сеанс. Для підтримки опорно-рухового апарату віковим або спортивним коням за призначенням лікаря колють курси курсів Осфос, Остеопен чи Гіалурон, що додає ще 770-870 євро на рік (38 700-43 725 грн). Щорічні планові огляди з рентгенами суглобів обходяться у 10 000-12 000 грн на рік. Комплекси для суглобів, копит, травлення та засоби захисту від комах у літній період вимагають додатково 30 000-40 000 грн на рік.

Підсумковий річний кошторис

Загальна підсумкова сума утримання здорового коня в Україні складає від 257 100 до 302 000 грн. Якщо з повним комплексом, то додаткові ще 1 970-2 070 євро (99 100-104 120 грн) на рік.

При цьому автор наголошує, що цей кошторис розрахований на повністю здорову тварину і не враховує екстрених форс-мажорів, екстрених хірургічних втручань чи дороговартісного лікування у разі раптових травм або захворювань.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що вигідніше купувати — генератор чи зарядну станцію. Обидва типи обладнання допомагають користуватися електроприладами під час відключення світла. Проте вони мають різні принципи роботи та обмеження.

Також Новини.LIVE повідомляли про які нюанси варто знати перед купівлею автомобілю. Купувати машину через довіреність не можна. Адже вона лише дозволяє одній людині представляти інтереси іншої.