Купівля авто за довіреністю: чому це не є купівлею-продажем

Чоловік йде повз ряд автомобілів. Фото: Новини.LIVE

Передача грошей через довірену особу за автомобіль ще не означає, що покупець став його власником. Одна з найпоширеніших помилок — оформити довіреність і вважати, що цього достатньо для придбання машини. Насправді такий документ дає лише право діяти від імені власника, а не передає право власності.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, які ризики виникають, якщо автомобіль фактично "купили" за довіреністю.

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Що насправді дає довіреність

Довіреність дозволяє одній людині представляти інтереси іншої. У випадку з автомобілем це може стосуватися, зокрема, права керувати транспортним засобом, представляти власника та виконувати інші визначені документом дії. Але сама довіреність не передає право власності на машину. Юридичним власником автомобіля залишається людина, яка видала цей документ.

Власник може скасувати довіреність

Важливий момент полягає в тому, що довіреність не робить автомобіль власністю того, хто нею користується. Документ може бути скасований власником. У такому разі людина, яка користувалася автомобілем за довіреністю, не набуває права власності на нього лише через те, що передала за машину гроші. Тому домовленість між сторонами та фактична передача автомобіля не замінюють належного оформлення права власності.

Що буде у разі смерті власника

Окремі ризики виникають, якщо власник автомобіля помирає або втрачає дієздатність. У такому випадку довіреність втрачає чинність. Відповідно, людина, яка користувалася автомобілем на її підставі, вже не може діяти як представник власника та розраховувати на довіреність як на документ, що підтверджує право власності. Це може створити проблеми і з подальшою перереєстрацією транспортного засобу.

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"Генеральною довіреності" не існує

У побуті часто використовують поняття "генеральна довіреність на авто". Однак такого документа як окремого способу придбання автомобіля не існує. Довіреність залишається документом, який визначає повноваження представника, а не договором купівлі-продажу. Називати передачу автомобіля за довіреністю його повноцінною купівлею неправильно.

Як оформити автомобіль на нового власника

Щоб право власності перейшло до покупця, сторони мають оформити відповідну цивільно-правову угоду.

Йдеться про:

договір купівлі-продажу;

договір дарування;

договір міни.

Після оформлення такого правочину автомобіль реєструють на нового власника та видають нове свідоцтво про реєстрацію.

Чому не варто плутати довіренність з правом власності

Довіреність може бути зручною для представництва власника, але вона не замінює процедуру відчуження автомобіля. Тому якщо людина фактично домовилася про купівлю машини, безпечніше оформити саме перехід права власності, а не обмежуватися довіреністю. Це дозволяє уникнути ситуації, коли після передачі грошей автомобіль юридично продовжує належати іншій особі.

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