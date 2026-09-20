Як військовому скласти заповіт без нотаріуса: важливі правила у 2026 році

Військові ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовець може оформити заповіт або довіреність навіть у ситуації, коли немає змоги потрапити до нотаріуса. У таких випадках документи можуть посвідчити командири та інші уповноважені особи. Це стосується і військових, які перебувають на лікуванні. Такі документи мають силу нотаріально посвідчених.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Хто може посвідчити документи

Під час воєнного стану командир або начальник військового формування, правоохоронного чи спеціального органу або уповноважена ним особа може посвідчити заповіт військовослужбовця та довіреність. Виняток — довіреності на розпорядження нерухомістю, цінними паперами та корпоративними правами. Після оформлення заповіти та довіреності передаються для реєстрації у державних реєстрах.

Для військових, які перебувають на лікуванні, діють окремі правила. Заповіт та довіреність у лікарні чи госпіталі можуть посвідчити головний лікар, його заступник з медичної частини, черговий лікар або начальник госпіталю.

Як оформити заповіт

Заповіт складають письмово. У ньому вказують місце й час складання, а також дату та місце народження заповідача. Формулювання мають бути чіткими, щоб під час оформлення спадщини розпорядження не викликали сумніву.

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Заповідач може написати документ власноруч або надрукувати його. За його проханням це може зробити посадова особа з його слів. Після цього заповідач читає документ уголос і власноруч його підписує.

Для посвідчення заповіту потрібні щонайменше два дієздатні свідки. Вони також читають документ уголос і підписують його. При цьому свідками не можуть бути:

посадова чи службова особа, яка посвідчує заповіт;

спадкоємці за заповітом;

члени сім'ї та близькі родичі спадкоємців.

Заповіт складають у двох примірниках. Один отримує заповідач.

Як оформити довіреність

Для оформлення довіреності потрібно визначити довірителя — для цього подають такі самі документи, як і під час оформлення заповіту. У довіреності потрібно чітко прописати, які саме дії може виконувати представник. Також зазначають:

місце і дату складання;

дані та місце проживання довірителя;

дані та місце проживання представника;

за потреби — їхні посади.

Дата посвідчення має бути обов’язково зазначена: довіреність без неї є нікчемною.

Якщо військовий не може підписати документ

Коли через хворобу людина не може поставити підпис власноруч, за її дорученням це може зробити інша особа. Вона підписує документ у присутності самого заповідача та посадової особи, яка посвідчує заповіт.

Раніше Новини.LIVE писали про виплати та пільги для військових після народження дитини. У 2026 році родина може отримати 50 000 гривень державної допомоги, а військовослужбовець — ще й матеріальну допомогу від військової частини. Також військовому можуть надати до 10 днів відпустки за сімейними обставинами зі збереженням грошового забезпечення.

Також Новини.LIVE розповідали про підйомну допомогу військовим після переїзду до нового місця служби. Військовослужбовець може отримати 100% місячного грошового забезпечення, а за кожного члена сім’ї, який переїхав разом із ним, ще 50%. Для оформлення виплати потрібно подати рапорт і підтвердити переведення, переїзд родини та родинні зв’язки.