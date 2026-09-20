Как военнослужащему составить завещание без нотариуса: важные правила в 2026 году

Военные ВСУ. Фото: Новости.LIVE

Военнослужащий может оформить завещание или доверенность даже в том случае, если у него нет возможности обратиться к нотариусу. В таких случаях документы могут заверить командиры и другие уполномоченные лица. Это касается и военных, находящихся на лечении. Такие документы имеют силу нотариально заверенных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Кто может заверить документы

Во время военного положения командир или начальник воинского формирования, правоохранительного или специального органа либо уполномоченное им лицо может заверить завещание военнослужащего и доверенность. Исключение составляют доверенности на распоряжение недвижимостью, ценными бумагами и корпоративными правами. После оформления завещания и доверенности передаются для регистрации в государственных реестрах.

Для военнослужащих, находящихся на лечении, действуют отдельные правила. Завещание и доверенность в больнице или госпитале могут заверить главный врач, его заместитель по медицинской части, дежурный врач или начальник госпиталя.

Как оформить завещание

Завещание составляется в письменной форме. В нем указываются место и время составления, а также дата и место рождения завещателя. Формулировки должны быть четкими, чтобы при оформлении наследства распоряжения не вызывали сомнений.

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Завещатель может написать документ собственноручно или напечатать его. По его просьбе это может сделать должностное лицо с его слов. После этого завещатель зачитывает документ вслух и собственноручно его подписывает.

Для удостоверения завещания требуются как минимум два дееспособных свидетеля. Они также зачитывают документ вслух и подписывают его. При этом свидетелями не могут быть:

должностное или служебное лицо, удостоверяющее завещание;

наследники по завещанию;

члены семьи и близкие родственники наследников.

Завещание составляется в двух экземплярах. Один получает завещатель.

Как оформить доверенность

Для оформления доверенности необходимо определить доверителя — для этого подают те же документы, что и при оформлении завещания. В доверенности нужно четко прописать, какие именно действия может совершать представитель. Также указывают:

место и дату составления;

данные и место жительства доверителя;

данные и место жительства представителя;

при необходимости — их должности.

Дата заверения должна быть обязательно указана: доверенность без нее является недействительной.

Если военнослужащий не может подписать документ

Когда из-за болезни человек не может поставить подпись собственноручно, по его поручению это может сделать другое лицо. Оно подписывает документ в присутствии самого завещателя и должностного лица, удостоверяющего завещание.

Ранее Новини.LIVE писали о выплатах и льготах для военных после рождения ребенка. В 2026 году семья может получить 50 000 гривен государственной помощи, а военнослужащий — еще и материальную помощь от воинской части. Также военному могут предоставить до 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам с сохранением денежного довольствия.

Также Новини.LIVE рассказывали о подъемной помощи военным после переезда в новое место службы. Военнослужащий может получить 100% месячного денежного довольствия, а за каждого переехавшего вместе с ним члена семьи еще 50%. Для оформления выплаты нужно подать рапорт и подтвердить перевод, переезд семьи и родственные связи.