ДТП в Україні: у яких випадках можна втратити право на страхові виплати

ДТП. Фото: УНІАН

Після невеликої аварії водії можуть не викликати поліцію та оформити дорожньо-транспортну пригоду самостійно. Такий механізм значно спрощує процедуру, однак він діє далеко не в кожній ситуації. Якщо хоча б одна з обов'язкових умов порушена, учасникам ДТП потрібно переходити до іншого способу оформлення аварії.

Cайт Новини.LIVE дізнавався, що таке європротокол, коли його можна застосовувати та коли страхова може відмовити у виплатах

Реклама

Коли можна оформити ДТП без поліції

Європротокол — це спеціальний паперовий або електронний бланк для спрощеного оформлення дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) без виклику поліції. Він передбачений для певного типу дорожніх пригод. Його можна використовувати, якщо в аварії беруть участь лише два транспортні засоби, немає травмованих людей, а водії у тверезому стані і погоджуються щодо обставин події між собою.

Також важливо, щоб у транспортних засобів були чинні документи, необхідні для страхового оформлення. Якщо ситуація не відповідає встановленим вимогам, оформляти європротокол не можна.

Коли потрібно викликати поліцію

Є щонайменше шість поширених ситуацій, за яких учасникам ДТП слід оформляти аварію за участю поліції.

Читайте також:

У ДТП є постраждалі. Якщо внаслідок аварії хтось отримав травми, європротокол використовувати не можна. Це стосується навіть випадків, коли ушкодження на перший погляд здаються незначними. В аварії більше двох транспортних засобів. Європротокол розрахований на ДТП за участю двох транспортних засобів. Тому якщо зіткнулися три автомобілі або в аварії бере участь транспортний засіб із причепом, така ситуація не відповідає умовам його застосування. Пошкоджене чуже майно. Європротокол не підходить, якщо внаслідок аварії пошкоджено не лише автомобілі. Йдеться, зокрема, про паркан, дорожній знак, стовп; вітрину та інше майно. У такій ситуації потрібно викликати поліцію для оформлення ДТП. Немає чинного страхового поліса. Ще одна необхідна умова — наявність чинного страхового покриття. Якщо хоча б один із водіїв не має чинного поліса автоцивілки або "Зеленої картки", коли вона необхідна, оформляти ДТП за європротоколом не можна. Водії не можуть домовитися про обставини аварії. Європротокол передбачає, що учасники ДТП погоджуються щодо обставин події. Якщо водії сперечаються, хто порушив правила, як саме сталася аварія або які обставини потрібно зазначити в документах, самостійне оформлення не підходить. У такому випадку потрібно звернутися до поліції. Є ознаки сп'яніння. Якщо у когось із водіїв є ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, європротокол оформляти не можна. Те саме стосується ситуацій, коли водій перебуває під впливом лікарських препаратів, які можуть впливати на його здатність керувати автомобілем.

Страхова може відмовити

Європротокол справді дозволяє спростити процедуру після ДТП, але він не є універсальною заміною поліції.

Проте слід пам'ятати, що не завжди страхова може погодитись на виплату, зокрема, якщо:

виявиться третій учасник ДТП;

у когось із учасників прострочений поліс автоцивілки;

неправильно або неправдиво заповнені дані європротоколу.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, хто оплатить збитки, якщо дерево пошкодило автівку. Падіння дерева на автомобіль може за кілька секунд перетворити звичайну поїздку на серйозні витрати. Пошкоджені скло, дах, капот чи кузов потребують чималих коштів на ремонт, але не завжди платити за це має сам власник машини.

Також Новини.LIVE повідомляли, кого змусять повернути страхові гроші за лікарняний. Пенсійний фонд України затверджує офіційний порядок дій на випадок виявлення необґрунтованих або недійсних медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Якщо ПФУ виявить невідповідності, то територіальний орган зобов'язаний протягом трьох робочих днів надіслати установі відповідне повідомлення.