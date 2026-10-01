ДТП в Украине: в каких случаях можно лишиться права на страховые выплаты

ДТП. Фото: УНИАН

После небольшого ДТП водители могут не вызывать полицию и оформить дорожно-транспортное происшествие самостоятельно. Такой механизм значительно упрощает процедуру, однако он применим далеко не во всех ситуациях. Если нарушено хотя бы одно из обязательных условий, участникам ДТП необходимо перейти к другому способу оформления аварии.

Сайт Новини.LIVE выяснял, что такое европротокол, когда его можно применять и когда страховая компания может отказать в выплатах

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Когда можно оформить ДТП без полиции

Европротокол — это специальный бумажный или электронный бланк для упрощенного оформления дорожно-транспортного происшествия (ДТП) без вызова полиции. Он предусмотрен для определённого типа дорожно-транспортных происшествий. Его можно использовать, если в аварии участвуют только два транспортных средства, нет пострадавших, а водители находятся в трезвом состоянии и согласны между собой относительно обстоятельств происшествия.

Также важно, чтобы у транспортных средств были действующие документы, необходимые для страхового оформления. Если ситуация не соответствует установленным требованиям, оформлять европротокол нельзя.

Когда нужно вызывать полицию

Существует как минимум шесть распространенных ситуаций, в которых участникам ДТП следует оформлять аварию с участием полиции.

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В ДТП есть пострадавшие. Если в результате аварии кто-то получил травмы, европротокол использовать нельзя. Это касается даже тех случаев, когда повреждения на первый взгляд кажутся незначительными. В аварии участвуют более двух транспортных средств. Европротокол рассчитан на ДТП с участием двух транспортных средств. Поэтому если столкнулись три автомобиля или в аварии участвует транспортное средство с прицепом, такая ситуация не соответствует условиям его применения. Повреждено чужое имущество. Европротокол не подходит, если в результате аварии повреждены не только автомобили. Речь идет, в частности, о заборе, дорожном знаке, столбе, витрине и другом имуществе. В такой ситуации необходимо вызвать полицию для оформления ДТП. Отсутствует действующий страховой полис. Еще одно необходимое условие — наличие действующего страхового покрытия. Если хотя бы у одного из водителей нет действующего полиса автогражданки или "Зеленой карты", когда она необходима, оформлять ДТП по европротоколу нельзя. Водители не могут договориться об обстоятельствах аварии. Европротокол предусматривает, что участники ДТП соглашаются относительно обстоятельств происшествия. Если водители спорят о том, кто нарушил правила, как именно произошла авария или какие обстоятельства нужно указать в документах, самостоятельное оформление не подходит. В таком случае нужно обратиться в полицию. Имеются признаки опьянения. Если у кого-то из водителей есть признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения, европротокол оформлять нельзя. То же самое касается ситуаций, когда водитель находится под воздействием лекарственных препаратов, которые могут влиять на его способность управлять автомобилем.

Страховая компания может отказать

Европротокол действительно позволяет упростить процедуру после ДТП, но он не является универсальной заменой полиции.

Однако следует помнить, что не всегда страховая компания может согласиться на выплату, в частности, если:

окажется третий участник ДТП;

у кого-то из участников просрочен полис автогражданки;

данные европротокола заполнены неправильно или неправдиво.

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