Покупка автомобиля по доверенности: почему это не является сделкой купли-продажи

Мужчина проходит мимо ряда автомобилей. Фото: Новини.LIVE

Передача денег через доверенное лицо за автомобиль ещё не означает, что покупатель стал его владельцем. Одно из самых распространённых заблуждений — оформить доверенность и считать, что этого достаточно для приобретения машины. На самом деле такой документ дает лишь право действовать от имени владельца, но не передает право собственности.

Сайт Новини.LIVE выяснял, какие риски возникают, если автомобиль фактически "купили" по доверенности.

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Что на самом деле дает доверенность

Доверенность позволяет одному человеку представлять интересы другого. В случае с автомобилем это может касаться, в частности, права управлять транспортным средством, представлять владельца и совершать другие определенные документом действия. Но сама доверенность не передает право собственности на автомобиль. Юридическим владельцем автомобиля остается человек, выдавший этот документ.

Владелец может аннулировать доверенность

Важный момент заключается в том, что доверенность не делает автомобиль собственностью того, кто ею пользуется. Документ может быть аннулирован владельцем. В таком случае человек, пользовавшийся автомобилем по доверенности, не приобретает права собственности на него только потому, что заплатил за машину деньги. Поэтому договоренность между сторонами и фактическая передача автомобиля не заменяют надлежащего оформления права собственности.

Что произойдет в случае смерти владельца

Определенные риски возникают, если владелец автомобиля умирает или теряет дееспособность. В таком случае доверенность теряет силу. Соответственно, лицо, пользовавшееся автомобилем на основании доверенности, уже не может действовать в качестве представителя владельца и рассчитывать на доверенность как на документ, подтверждающий право собственности. Это может создать проблемы и с последующей перерегистрацией транспортного средства.

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"Генеральной доверенности" не существует

В быту часто используется понятие "генеральная доверенность на автомобиль". Однако такого документа как отдельного способа приобретения автомобиля не существует. Доверенность остается документом, определяющим полномочия представителя, а не договором купли-продажи. Называть передачу автомобиля по доверенности его полноценной покупкой неправильно.

Как оформить автомобиль на нового владельца

Чтобы право собственности перешло к покупателю, стороны должны оформить соответствующее гражданско-правовое соглашение.

Речь идет о:

договор купли-продажи;

договор дарения;

договор мены.

После оформления такой сделки автомобиль регистрируют на нового владельца и выдают новое свидетельство о регистрации.

Почему не стоит путать доверенность с правом собственности

Доверенность может быть удобна для представительства собственника, но она не заменяет процедуру отчуждения автомобиля. Поэтому если человек фактически договорился о покупке машины, безопаснее оформить именно переход права собственности, а не ограничиваться доверенностью. Это позволяет избежать ситуации, когда после передачи денег автомобиль юридически продолжает принадлежать другому лицу.

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