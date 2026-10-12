Відключення світла в Україні: коли оренда генератора чи зарядної станції вигідніша за купівлю

Генератор біля магазину. Фото: Новини.LIVE

Під час відключень електроенергії українці можуть забезпечити оселю резервним живленням, придбавши генератор або портативну зарядну станцію чи взявши обладнання напрокат. Вибір залежить від тривалості використання, потрібної потужності та супутніх витрат. Якщо техніка необхідна лише на кілька днів, оренда може бути вигіднішою, тоді як за регулярних блекаутів купівля здатна окупитися в довгостроковій перспективі.

Про це розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Коли вигідніше орендувати генератор або зарядну станцію

Під час відключень електроенергії резервне живлення можна забезпечити не лише придбанням обладнання, а й орендою. Такий варіант допомагає уникнути значних початкових витрат, якщо електрика потрібна на короткий період.

Доцільність оренди залежить від того, як довго використовуватимуть обладнання, яку потужність воно має забезпечувати та скільки коштуватиме його експлуатація.

Прокат може бути вигідним, якщо генератор або зарядна станція потрібні на один-три дні, наприклад, під час ремонту, проведення заходу, тимчасового перебою з електропостачанням або для сезонного бізнесу. Крім того, не доведеться шукати місце для тривалого зберігання техніки, а іноді можна заощадити й на обслуговуванні.

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Чим відрізняються генератор та зарядна станція

Обидва типи обладнання допомагають користуватися електроприладами без централізованого електропостачання, але мають різні принципи роботи та обмеження.

Генератор виробляє електроенергію за допомогою двигуна, який працює на бензині або дизельному пальному. Він може забезпечувати значну потужність і живити побутову техніку, обладнання приватного будинку, магазину чи офісу.

Водночас генератор шумить, виділяє вихлопні гази та потребує запасу пального.

Портативна зарядна станція накопичує електроенергію в акумуляторі та передає її підключеним пристроям. Вона працює тихо, не має вихлопів під час роботи й підходить для живлення ноутбуків, роутерів, освітлення та іншої сумісної техніки.

Головне обмеження зарядної станції — запас енергії. Коли акумулятор розрядиться, пристрій потрібно зарядити знову. Тому під час вибору важливо враховувати не лише вихідну потужність, а й ємність батареї.

Як розрахувати потужність резервного живлення

Перш ніж купувати або орендувати обладнання, варто визначити, які прилади працюватимуть одночасно та скільки електроенергії вони споживають.

Наприклад, для базових побутових потреб можуть знадобитися:

холодильник — близько 200 Вт;

освітлення — 100 Вт;

ноутбук — 40 Вт;

роутер — 20 Вт.

Загальна робоча потужність у такому прикладі становить 360 Вт.

Проте під час вибору генератора потрібно враховувати пускові навантаження. Електродвигуни, зокрема компресор холодильника, під час запуску можуть короткочасно споживати значно більше енергії, ніж у звичайному режимі.

За наведеним прикладом, загальне навантаження під час запуску холодильника може сягати 760 Вт. Тому пристрій повинен витримувати такий короткочасний пік.

Також варто передбачити запас потужності приблизно 10–30%, залежно від обладнання та характеру навантаження.

Для зарядних станцій необхідно оцінювати два показники: вихідну потужність у ватах (Вт) і ємність акумулятора у ват-годинах (Вт-год). Перший визначає, які прилади можна підключати, а другий — як довго вони працюватимуть.

Наприклад, зарядна станція ємністю 1 000 Вт-год за постійного навантаження 200 Вт теоретично забезпечить п’ять годин роботи. Однак на практиці час буде меншим через втрати під час перетворення енергії та особливості акумулятора.

Скільки коштує оренда генератора або зарядної станції

Ціна прокату залежить від типу пристрою, його потужності, тривалості оренди та попиту. У періоди масових відключень електроенергії вартість може зростати, а доступного обладнання стає менше.

При цьому зазначена в оголошенні ціна не завжди відображає всі витрати. Перед укладанням договору варто уточнити, за що саме потрібно буде платити.

До загальної вартості оренди можуть входити:

оплата за весь період користування;

доставка та вивезення обладнання;

монтаж і підключення;

пальне для генератора;

оплата додаткових мотогодин;

оренда додаткових пристроїв і комплектуючих;

сервісні послуги та інші передбачені договором платежі.

Окремо орендодавець може вимагати заставу. Зазвичай її повертають після завершення прокату, якщо обладнання повернули відповідно до умов договору.

Щоб зрозуміти, який варіант вигідніший, варто порівнювати не лише денний тариф, а й повну суму за весь період використання. Для тривалої оренди також доцільно перевірити, чи передбачені знижки за кілька днів або тижнів користування.

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