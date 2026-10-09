Нові правила відключення світла за борги: що змінилось

Чоловік з платіжкою. Фото: Новини.LIVE

З 1 жовтня в Україні набув чинності новий порядок припинення електропостачання для побутових споживачів, які накопичили заборгованість. Енергорозподільчі компанії отримали офіційне право діяти за прискореною процедурою, а для злісних неплатників суттєво скоротили часовий проміжок від виставлення рахунку до відключення від мережі.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як працюватиме новий механізм.

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Сповіщення через SMS та прискорене знеструмлення

Головна зміна торкнулася механізму інформування та строків реагування. Підставою для візиту бригади енергетиків відтепер стає непогашений борг після спливу чітко визначеного терміну з моменту отримання попередження. При цьому сповіщення більше не вимагає виключно отримання паперового попередження. Офіційним повідомленням вважається текстове SMS, електронний лист або письмова вимога.

Крім того, енергетикам дозволили застосовувати санкції не лише за тривалу відсутність оплати, а й за систематичне порушення графіка платежів. Якщо споживач регулярно накопичує борги або ігнорує підписаний договір реструктуризації, оператор має право ініціювати відключення у максимально стислі строки.

Кого заборонено відключати від мережі

Попри загальне посилення санкцій, регулятор зафіксував перелік обставин, за яких знеструмлення житла суворо заборонено.

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Знеструмлення не проводиться у таких випадках:

під час офіційно оголошених аварійних та надзвичайних режимів в енергосистемі;

у період складних та критичних погодних умов;

якщо в помешканні зареєстровані та проживають особи, чиє життя залежить від постійної роботи електричного медичного обладнання.

Для останньої категорії споживачів діє окремий індивідуальний порядок врегулювання заборгованості, який унеможливлює раптове вимкнення електроенергії.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, хто з боржників може не сплачувати за відновлення світла в оселі. Українців, яким відключають світло за борги, звільнять від додаткових витрат. НКРЕКП змінила правила роздрібного ринку електроенергії.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто може не сплачувати за опалення взимку. Під час опалювального сезону в житловому приміщенні має бути певна температура. Якщо відхилення перевищує 6 градусів, плату за тепло за цей період нараховувати не повинні.