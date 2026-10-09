Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка В Україні відключатимуть світло за борги по-новому: що змінилося з 1 жовтня

В Україні відключатимуть світло за борги по-новому: що змінилося з 1 жовтня

Ua ru
9 жовтня 2026 08:00
Нові правила відключення світла за борги: що змінилось
Чоловік з платіжкою. Фото: Новини.LIVE

З 1 жовтня в Україні набув чинності новий порядок припинення електропостачання для побутових споживачів, які накопичили заборгованість. Енергорозподільчі компанії отримали офіційне право діяти за прискореною процедурою, а для злісних неплатників суттєво скоротили часовий проміжок від виставлення рахунку до відключення від мережі.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як працюватиме новий механізм. 

Реклама

Сповіщення через SMS та прискорене знеструмлення

Головна зміна торкнулася механізму інформування та строків реагування. Підставою для візиту бригади енергетиків відтепер стає непогашений борг після спливу чітко визначеного терміну з моменту отримання попередження. При цьому сповіщення більше не вимагає виключно отримання паперового попередження. Офіційним повідомленням вважається текстове SMS, електронний лист або письмова вимога.

Крім того, енергетикам дозволили застосовувати санкції не лише за тривалу відсутність оплати, а й за систематичне порушення графіка платежів. Якщо споживач регулярно накопичує борги або ігнорує підписаний договір реструктуризації, оператор має право ініціювати відключення у максимально стислі строки.

Кого заборонено відключати від мережі

Попри загальне посилення санкцій, регулятор зафіксував перелік обставин, за яких знеструмлення житла суворо заборонено.

Читайте також:

Знеструмлення не проводиться у таких випадках:

  • під час офіційно оголошених аварійних та надзвичайних режимів в енергосистемі;
  • у період складних та критичних погодних умов;
  • якщо в помешканні зареєстровані та проживають особи, чиє життя залежить від постійної роботи електричного медичного обладнання.

Для останньої категорії споживачів діє окремий індивідуальний порядок врегулювання заборгованості, який унеможливлює раптове вимкнення електроенергії.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, хто з боржників може не сплачувати за відновлення світла в оселі. Українців, яким відключають світло за борги, звільнять від додаткових витрат. НКРЕКП змінила правила роздрібного ринку електроенергії.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто може не сплачувати за опалення взимку. Під час опалювального сезону в житловому приміщенні має бути певна температура. Якщо відхилення перевищує 6 градусів, плату за тепло за цей період нараховувати не повинні.

електроенергія боржники борги відключення світла світло
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації