Новые правила отключения света за долги: что изменилось

Мужчина с квитанцией. Фото: Новини.LIVE

С 1 октября в Украине вступил в силу новый порядок отключения электроснабжения для бытовых потребителей, накопивших задолженность. Энергораспределительные компании получили официальное право действовать по ускоренной процедуре, а для злостных неплательщиков существенно сократили промежуток времени от выставления счета до отключения от сети.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как будет работать новый механизм.

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Уведомление через SMS и ускоренное отключение

Главное изменение коснулось механизма информирования и сроков реагирования. Основанием для визита бригады энергетиков отныне становится непогашенный долг по истечении четко определенного срока с момента получения предупреждения. При этом уведомление больше не требует исключительно получения бумажного предупреждения. Официальным уведомлением считается текстовое SMS, электронное письмо или письменное требование.

Кроме того, энергетикам разрешили применять санкции не только за длительное отсутствие оплаты, но и за систематическое нарушение графика платежей. Если потребитель регулярно накапливает задолженность или игнорирует подписанный договор о реструктуризации, оператор имеет право инициировать отключение в максимально сжатые сроки.

Кого запрещено отключать от сети

Несмотря на общее ужесточение санкций, регулятор определил перечень обстоятельств, при которых отключение электроэнергии в жилых помещениях строго запрещено.

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Отключение электроэнергии не производится в следующих случаях:

во время официально объявленных аварийных и чрезвычайных режимов в энергосистеме;

в период сложных и критических погодных условий;

если в жилом помещении зарегистрированы и проживают лица, чья жизнь зависит от постоянной работы электрического медицинского оборудования.

Для последней категории потребителей действует отдельный индивидуальный порядок урегулирования задолженности, который исключает возможность внезапного отключения электроэнергии.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кто из должников может не платить за восстановление света в доме. Украинцев, которым отключают свет за долги, освободят от дополнительных расходов. НКРЭКП изменила правила розничного рынка электроэнергии.

Также Новини.LIVE сообщали, кто может не платить за отопление зимой. Во время отопительного сезона в жилом помещении должна поддерживаться определенная температура. Если отклонение превышает 6 градусов, плату за тепло за этот период начислять не должны.