Отключения электричества в Украине: когда аренда генератора или зарядной станции выгоднее, чем покупка

Генератор возле магазина. Фото: Новини.LIVE

Во время отключений электроэнергии украинцы могут обеспечить свой дом резервным питанием, приобретя генератор или портативную зарядную станцию либо взяв оборудование в аренду. Выбор зависит от продолжительности использования, необходимой мощности и сопутствующих расходов. Если техника нужна лишь на несколько дней, аренда может оказаться выгоднее, тогда как при регулярных отключениях электроэнергии покупка способна окупиться в долгосрочной перспективе.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Когда выгоднее арендовать генератор или зарядную станцию

Во время отключений электроэнергии резервное питание можно обеспечить не только приобретением оборудования, но и арендой. Такой вариант помогает избежать значительных первоначальных затрат, если электричество требуется на короткий период.

Целесообразность аренды зависит от того, как долго будет использоваться оборудование, какую мощность оно должно обеспечивать и во сколько обойдется его эксплуатация.

Аренда может быть выгодной, если генератор или зарядная станция нужны на один-три дня, например, во время ремонта, проведения мероприятия, временного перебоя с электроснабжением или для сезонного бизнеса. Кроме того, не придется искать место для длительного хранения техники, а иногда можно сэкономить и на обслуживании.

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Если же отключения света носят регулярный характер, а резервное питание требуется постоянно, приобретение собственного устройства может оказаться более экономичным в долгосрочной перспективе.

Чем отличаются генератор и зарядная станция

Оба типа оборудования позволяют пользоваться электроприборами без централизованного электроснабжения, но имеют разные принципы работы и ограничения.

Генератор вырабатывает электроэнергию с помощью двигателя, работающего на бензине или дизельном топливе. Он может обеспечивать значительную мощность и питать бытовую технику, оборудование частного дома, магазина или офиса.

В то же время генератор шумит, выделяет выхлопные газы и требует запаса топлива.

Портативная зарядная станция накапливает электроэнергию в аккумуляторе и передает её подключённым устройствам. Она работает тихо, не производит выхлопов во время работы и подходит для питания ноутбуков, роутеров, освещения и другой совместимой техники.

Главное ограничение зарядной станции — запас энергии. Когда аккумулятор разрядится, устройство нужно зарядить заново. Поэтому при выборе важно учитывать не только выходную мощность, но и емкость батареи.

Как рассчитать мощность резервного питания

Прежде чем покупать или арендовать оборудование, стоит определить, какие приборы будут работать одновременно и сколько электроэнергии они потребляют.

Например, для основных бытовых нужд могут понадобиться:

холодильник — около 200 Вт;

освещение — 100 Вт;

ноутбук — 40 Вт;

роутер — 20 Вт.

Общая рабочая мощность в этом примере составляет 360 Вт.

Однако при выборе генератора необходимо учитывать пусковые нагрузки. Электродвигатели, в частности компрессор холодильника, при запуске могут кратковременно потреблять значительно больше энергии, чем в обычном режиме.

По приведенному примеру, общая нагрузка при запуске холодильника может достигать 760 Вт. Поэтому устройство должно выдерживать такой кратковременный пик.

Также следует предусмотреть запас мощности примерно 10–30 %, в зависимости от оборудования и характера нагрузки.

Для зарядных станций необходимо оценивать два показателя: выходную мощность в ваттах (Вт) и емкость аккумулятора в ватт-часах (Вт-ч). Первый определяет, какие приборы можно подключать, а второй — как долго они будут работать.

Например, зарядная станция емкостью 1 000 Вт-ч при постоянной нагрузке 200 Вт теоретически обеспечит пять часов работы. Однако на практике время будет меньше из-за потерь при преобразовании энергии и особенностей аккумулятора.

Сколько стоит аренда генератора или зарядной станции

Цена аренды зависит от типа устройства, его мощности, срока аренды и спроса. В периоды массовых отключений электроэнергии стоимость может расти, а доступного оборудования становится меньше.

При этом указанная в объявлении цена не всегда отражает все расходы. Перед заключением договора стоит уточнить, за что именно придется платить.

В общую стоимость аренды могут входить:

оплата за весь период пользования;

доставка и вывоз оборудования;

монтаж и подключение;

топливо для генератора;

оплата дополнительных моточасов;

аренда дополнительных устройств и комплектующих;

сервисные услуги и другие предусмотренные договором платежи.

Отдельно арендодатель может потребовать залог. Обычно его возвращают после завершения аренды, если оборудование было возвращено в соответствии с условиями договора.

Чтобы понять, какой вариант выгоднее, стоит сравнивать не только дневной тариф, но и полную сумму за весь период использования. При длительной аренде также целесообразно проверить, предусмотрены ли скидки за несколько дней или недель пользования.

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