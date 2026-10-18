Покупка лошади в 2026 году: во сколько обойдётся ее содержание

Женщины в конюшне. Фото: УНИАН

Фотографии элегантных верховых прогулок в Instagram выглядят эстетично, пока не увидишь реальные счета от конюшни, кузнеца и ветеринаров. А вот если вы когда-то мечтали о собственной лошади, стоит сразу подготовить не только седло, но и солидный финансовый запас. Хорошая конюшня, отечественные корма вместо дорогого импорта, профилактические прививки и массажи — содержание животного давно превратилось в роскошь.

Сколько стоит содержание лошади в 2026 году рассказала одна из пользовательниц социальной сети Threads, передают Новини.LIVE.

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Постоя и ежедневное питание

Основой ежемесячных расходов любого владельца является содержание в конюшне или в конно-спортивном комплексе.

В Киевской области цены существенно варьируются в зависимости от инфраструктуры:

стандартное содержание с крытым манежем и базовыми условиями для тренировок стоит от 14 000 до 15 000 грн в месяц. В эту стоимость обычно входят сено, подстилка, уборка стойла, пользование площадками и выгул;

премиум-сегмент обойдется в 35 000–40 000 и более грн в месяц.

Еще одной обязательной статьей расходов являются дополнительные корма. Из-за подорожания импортных европейских кормов многим приходится переходить на отечественные аналоги. В настоящее время качественные украинские кормовые смеси стоят ориентировочно 2 000 грн в месяц на одну лошадь.

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Обязательный ветеринарный и бытовой минимум

Помимо крыши над головой и еды, лошадь нуждается в систематическом уходе за копытами, зубами и регулярных профилактических процедурах:

Услуги коваля требуются каждые 1–1,5 месяца и стоят в среднем 1 000–1 200 грн. Если же животному требуется ковка на четыре ноги, цена начинается от 100 долларов за процедуру (4 484 грн). Даже для непрофессиональной лошади необходим базовый ветеринарный набор — вакцинация от сибирской язвы, гриппа, столбняка и бешенства, а также обязательные анализы на сап и ИНАН. В совокупности это составляет 3 000–5 000 грн в год. Визит конного стоматолога необходим 1–2 раза в год и стоит от 1 500 до 1 700 грн за один прием. Систематическая обработка от паразитов (включая осенний курс против личинок оводов) обходится в 3 000–4 000 грн в год.

Что представляет собой «роскошный максимум»

Для поддержания спортивной формы, профилактики возрастных изменений и обеспечения комфорта животного владельцы часто прибегают к дополнительным услугам:

Человек, который осуществляет ежедневный уход за лошадью, моет, выгуливает, следит за амуницией и кормлением в отсутствие владельца. Стоит от 100 евро в месяц (5 025 грн). Сеансы восстановления суставов и мышц стоят ориентировочно 1 600 грн за сеанс. Для поддержания опорно-двигательного аппарата у пожилых или спортивных лошадей по назначению врача проводят курсы препаратов "Осфос", "Остеопен" или "Гиалурон", что добавляет ещё 770–870 евро в год (38 700–43 725 грн). Ежегодные плановые осмотры с рентгеном суставов обходятся в 10 000–12 000 грн в год. Комплексы для суставов, копыт, пищеварения и средства защиты от насекомых в летний период требуют дополнительных затрат в размере 30 000–40 000 грн в год.

Итоговая годовая смета

Общая итоговая сумма содержания здоровой лошади в Украине составляет от 257 100 до 302 000 грн. Если с полным комплексом, то дополнительно ещё 1 970–2 070 евро (99 100–104 120 грн) в год.

При этом автор подчеркивает, что эта смета рассчитана на полностью здоровое животное и не учитывает чрезвычайных обстоятельств, экстренных хирургических вмешательств или дорогостоящего лечения в случае внезапных травм или заболеваний.

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