Собаки на улице. Фото: Pexels

В Украине предусмотрены строгие штрафы для владельцев собак по состоянию на октябрь 2026 года. Закон требует от владельцев должным образом воспитывать домашних питомцев и правильно содержать их. Нарушение установленных требований влечет за собой финансовую ответственность. Это касается даже прогулок с собакой в общественных местах без поводка и намордника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 154 Кодекса об административных правонарушениях.

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Штрафы для владельцев животных в Украине

На улицах украинских городов можно увидеть немало владельцев, которые выгуливают собаку без намордника или отпускают свободно бегать в общественных местах. Однако статья 154 КУоАП запрещает такие действия, если порода животного включена в Перечень опасных.

В случае нарушения грозит штрафная санкция в размере 10-20 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-340 грн) и предупреждение. А должностные лица будут вынуждены заплатить больше — от 20 до 50 необлагаемых минимумов (340-850 грн).

"Действия, совершенные лицом повторно в течение года, влекут за собой наложение штрафа на граждан в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов (340-510 грн) и на должностных лиц — от 30 до 60 необлагаемых минимумов (510-1020 грн)", — говорится в КУоАП.

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Наконец, если выгул собаки без поводка и намордника причинит вред здоровью человека или его имуществу, владельца оштрафуют на сумму от 1 700 до 3 400 грн, а должностное лицо — на сумму от 3 400 до 5 100 грн. Кроме того, животное могут конфисковать.

Какие породы собак опасны

Формулировка статьи 154 Кодекса об административных правонарушениях четко указывает, что украинцы могут выгуливать без намордника домашних питомцев, не включенных в постановление Кабинета Министров № 1164 "Некоторые вопросы относительно опасных пород собак".

В список вошли овчарка, акита-ину, американский бандог, датский брохольмер, бульдог, бульмастиф, волкодав, гампр, доберман, канарский дог, кангал, кане-корсо, мастиф, пит-бультерьер, родезийский риджбек, ротвейлер, вольфхаунд, тоза-ину и метисы всех указанных пород.

И хотя нет требования всегда держать на поводке собак, породы которых не включены в Перечень опасных, украинцам рекомендуют отпускать домашних питомцев свободно побегать только в специально отведенных местах, дабы избежать потенциальных проблем.

Что еще нужно знать украинцам

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