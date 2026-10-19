Мужчина держит ребенка на руках. Фото: УНИАН

После развода между родителями иногда возникают споры из-за денег на содержание ребенка. Бывает, что плательщик алиментов сомневается, идет ли вся сумма на нужды сына или дочери. В таком случае есть возможность проверить, как используются средства. Если выяснится, что деньги тратятся не по назначению, алименты могут быть уменьшены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Реклама

На что можно тратить детские алименты

По закону алименты являются собственностью ребенка, даже если их получает на свою карту мать, отец или другой законный представитель. Эти деньги нужно использовать для обеспечения потребностей ребенка. Речь идет не только о питании или одежде, но и о расходах на лечение, обучение, развитие и надлежащие условия проживания.

Несовершеннолетние дети также могут распоряжаться алиментами, а в некоторых случаях самостоятельно получать эти средства.

Как проверить, на что тратятся алименты

Если плательщик подозревает, что деньги используются на посторонние нужды, он может обратиться с заявлением о проверке. Ее проводят органы опеки и попечительства. Для этого посещают место проживания ребенка и оценивают, насколько обеспечены его потребности.

Читайте также:

Подать заявление можно в местную администрацию, орган местного самоуправления или службу по делам детей по месту прописки получателя алиментов. Вместе с заявлением необходимо предоставить расчет задолженности по выплате алиментов за последние 12 месяцев. Если родители договорились о выплатах без суда, понадобятся документы, подтверждающие уплату денег. Но обращаться разрешается не чаще одного раза в три месяца.

Также существует важное ограничение: если у вас есть задолженность по алиментам, вы не сможете требовать проведения такой проверки.

Как проходит проверка

После получения заявления орган опеки должен провести проверку в течение 30, а иногда 45 календарных дней. Получателя алиментов предупреждают о предстоящем визите заказным письмом не менее чем за семь дней.

Во время посещения представители службы оценивают условия проживания ребенка, его внешний вид, самочувствие и обеспечение необходимыми вещами. Если возраст позволяет, с ребенком могут пообщаться. При необходимости служба также может обратиться в школу, медицинские учреждения или к поставщикам коммунальных услуг за дополнительной информацией.

При этом получатель алиментов не обязан собирать и предъявлять чеки за каждую покупку. Квитанции, справки и письменные объяснения можно предоставить добровольно.

После проверки в течение пяти рабочих дней составляется заключение, копии которого направляются обеим сторонам.

Если алименты тратились на другие нужды

Если проверка выявит, что деньги использовались вопреки интересам ребенка, плательщик алиментов может обратиться в суд. Он имеет право требовать уменьшения размера алиментов или перечисления части средств непосредственно на личный счет ребенка.

Ранее Новини.LIVE писали о новых правилах взыскания задолженности по алиментам. С 23 октября исполнители смогут направлять деньги со срочных депозитов на погашение задолженности. Новые правила также упростят обмен данными с банками и помогут быстрее снимать арест после полной уплаты долга.

Также Новини.LIVE рассказывали, как в Украине начисляют алименты безработным родителям. Даже после увольнения обязанность содержать ребенка сохраняется, а сумму могут определять с учетом средней зарплаты в регионе. Если долг будет накапливаться, неплательщику грозят арест имущества, ограничения на выезд за границу и даже уголовная ответственность.