Чоловік тримає дитину на руках. Фото: УНІАН

Після розлучення між батьками іноді виникають суперечки через гроші на утримання дитини. Буває, що платник аліментів сумнівається, чи вся сума йде на потреби сина чи доньки. У такому разі є можливість перевірити, як використовують кошти. Якщо з'ясується, що гроші витрачають не за призначенням, аліменти можуть зменшити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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На що можна витрачати дитячі аліменти

За законом аліменти є власністю дитини, навіть якщо їх отримує на свою картку мати, батько або інший законний представник. Ці гроші потрібно використовувати для забезпечення потреб дитини. Йдеться не лише про харчування чи одяг, а й про витрати на лікування, навчання, розвиток та належні умови проживання.

Неповнолітні діти також можуть розпоряджатися аліментами, а у деяких випадках самостійно отримувати ці кошти.

Як перевірити, куди витрачають аліменти

Якщо платник підозрює, що гроші використовують на сторонні потреби, він може звернутися з заявою про перевірку. Їх проводять органи опіки та піклування. Для цього відвідують місце проживання дитини та оцінюють, наскільки забезпечені її потреби.

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Подати заяву можна до місцевої адміністрації, органу місцевого самоврядування або служби у справах дітей за місцем прописки одержувача аліментів. Разом із заявою потрібно надати розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за останні 12 місяців. Якщо батьки домовилися про виплати без суду, знадобляться документи, які підтверджують сплату грошей. Але звертатися дозволено не частіше одного разу на три місяці.

Також є важливе обмеження: якщо ви маєте заборгованість з аліментів, то не зможете вимагати такої перевірки.

Як проходить перевірка

Після отримання заяви орган опіки має провести перевірку протягом 30, а іноді 45 календарних днів. Одержувача аліментів попереджають про майбутній візит рекомендованим листом щонайменше за сім календарних днів.

Під час відвідування представники служби оцінюють умови проживання дитини, її зовнішній вигляд, самопочуття та забезпечення необхідними речами. Якщо вік дозволяє, з дитиною можуть поспілкуватися. За потреби служба також може звернутися до школи, медичних закладів чи постачальників комунальних послуг за додатковою інформацією.

При цьому одержувач аліментів не зобов'язаний збирати та показувати чеки за кожну покупку. Квитанції, довідки й письмові пояснення можна надати добровільно.

Після перевірки протягом п'яти робочих днів складають висновок, копії якого надсилають обом сторонам.

Якщо аліменти витрачали на інші потреби

Якщо перевірка виявить, що гроші використовували всупереч інтересам дитини, платник аліментів може звернутися до суду. Він має право вимагати зменшення розміру аліментів або перерахування частини коштів безпосередньо на особистий рахунок дитини.

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