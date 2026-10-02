Аліменти спишуть з депозиту: боржників попередили про нові правила з 23 жовтня

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Буває, що у людини є борг з аліментів, а гроші водночас лежать на строковому депозиті в банку. Раніше виконавці не могли чіпати такі кошти. Але з 23 жовтня для боржників і банків діятимуть нові правила — заощадження дозволять використовувати для погашення боргу та спростять обмін інформацією.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Що зміниться

Новий порядок затверджений наказом Мін'юсту №1837/5 від 9 липня 2026 року. Тепер виконавцю не доведеться покладатися лише на паперові запити. Інформацію він зможе отримувати через автоматизовану систему виконавчого провадження. Йдеться про рахунки, електронні гаманці, їхні номери та види, строк депозитного договору, залишки, операції списання і зарахування та інші передбачені законом відомості.

Далі виконавець може накласти арешт і направити платіжну інструкцію на примусове списання. Сам банк рішення про стягнення не приймає.

Що буде зі строковим депозитом

Гроші боржника на вкладному або депозитному рахунку більше не будуть захищені від стягнення лише тому, що депозит строковий. Особливе значення це має для аліментів.

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Коли строк депозиту закінчиться, виконавець не пізніше наступного робочого дня має направити банку платіжну інструкцію на примусове списання суми, необхідної для виконання рішення. При цьому враховуються також виконавчий збір, витрати провадження, штрафи та винагорода приватного виконавця, якщо вони підлягають стягненню.

Коли арешт знімуть автоматично

З 23 жовтня запрацює ще один механізм — за статтею 39-1 Закону "Про виконавче провадження". Якщо повністю сплачені борг, штрафи і додаткові збори, система зможе автоматично сформувати повідомлення про погашення. Це стосується проваджень, де сума стягнення не перевищує 10 мінімальних зарплат, установлених на 1 січня відповідного року.

Таке повідомлення стане підставою для виключення людини з Реєстру боржників і зняття арешту з коштів. Банк має зробити це не пізніше наступного дня.

Якщо запис так і залишився

Якщо аліменти сплачені, але людина все ще значиться боржником, варто звернутися до виконавця, який веде провадження. До заяви потрібно додати документи про оплату — квитанції, банківські виписки чи інші підтвердження.

Раніше Новини.LIVE писали, чи можуть стягнути аліменти за минулі роки, якщо батько добровільно утримував дитину. Якщо аліменти раніше офіційно не призначали, заборгованість не виникає, але мати може звернутися до суду за виплатами за минулий період. Регулярні перекази, оплата лікування та покупки для дитини можуть підтвердити участь батька в її утриманні.

Також Новини.LIVE розповідали, чи можуть стягнути аліменти з безробітного батька. Відсутність роботи не скасовує обов’язку утримувати дитину, а за відсутності доходу виплати можуть рахувати із середньої зарплати в регіоні.