Алименты будут списывать с депозита: должников предупредили о новых правилах с 23 октября

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Бывает, что у человека есть задолженность по алиментам, а деньги при этом лежат на срочном депозите в банке. Раньше судебные исполнители не могли трогать такие средства. Но с 23 октября для должников и банков вступят в силу новые правила — сбережения разрешат использовать для погашения долга и упростят обмен информацией.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Что изменится

Новый порядок утвержден приказом Минюста № 1837/5 от 9 июля 2026 года. Теперь исполнителю не придется полагаться только на бумажные запросы. Информацию он сможет получать через автоматизированную систему исполнительного производства. Речь идет о счетах, электронных кошельках, их номерах и видах, сроке депозитного договора, остатках, операциях списания и зачисления, а также других предусмотренных законом сведениях.

Далее исполнитель может наложить арест и направить платежную инструкцию на принудительное списание. Сам банк решение о взыскании не принимает.

Что будет со срочным депозитом

Деньги должника на вкладе или депозитном счете больше не будут защищены от взыскания только потому, что депозит срочный. Особое значение это имеет для алиментов.

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Когда срок депозита истечет, исполнитель не позднее следующего рабочего дня должен направить банку платежную инструкцию на принудительное списание суммы, необходимой для исполнения решения. При этом учитываются также исполнительный сбор, судебные издержки, штрафы и вознаграждение частного исполнителя, если они подлежат взысканию.

Когда арест будет снят автоматически

С 23 октября заработает еще один механизм — в соответствии со статьёй 39-1 Закона "Об исполнительном производстве". Если долг, штрафы и дополнительные сборы полностью уплачены, система сможет автоматически сформировать уведомление о погашении. Это касается производств, в которых сумма взыскания не превышает 10 минимальных заработных плат, установленных на 1 января соответствующего года.

Такое уведомление станет основанием для исключения человека из Реестра должников и снятия ареста со средств. Банк должен сделать это не позднее следующего дня.

Если запись так и осталась

Если алименты уплачены, но человек все еще числится должником, стоит обратиться к исполнителю, ведущему производство. К заявлению необходимо приложить документы об оплате — квитанции, банковские выписки или другие подтверждения.

Ранее Новини.LIVE писали о том, могут ли взыскать алименты за прошлые годы, если отец добровольно содержал ребенка. Если алименты ранее официально не назначались, задолженность не возникает, но мать может обратиться в суд за выплатами за прошлый период. Регулярные переводы, оплата лечения и покупки для ребенка могут подтвердить участие отца в его содержании.

Также Новини.LIVE рассказывали, могут ли взыскать алименты с безработного отца. Отсутствие работы не отменяет обязанности содержать ребенка, а при отсутствии дохода выплаты могут рассчитываться исходя из средней зарплаты в регионе.