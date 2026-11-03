Мама з дітьми на кухні. Фото: Unsplash

В Україні передбачена відповідальність для батьків за неналежне виховання дітей. Дорослі несуть відповідальність за добробут неповнолітніх і повинні брати про їх благополуччя. Це включає надання можливостей для навчання, саморозвитку тощо. В разі недотримання законодавчих вимог загрожує покарання у вигляді великих штрафних санкцій.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кодекс України про адміністративні правопорушення.

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Штрафи для батьків у листопаді

Фінансова відповідальність за КУпАП означає, що немає складу злочину для відкриття кримінального провадження. Але через систематичне притягнення до відповідальності контролюючі органи можуть позбавити українців батьківських прав.

Станом на листопад 2026 року передбачені штрафи для батьків за такі порушення:

неналежний догляд, ухилення від обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання — від 850 до 1 700 грн (повторно протягом року — від 1 700 до 5 100 грн);

булінг зі сторони дитини у віці 14-16 років — від 850 до 1 700 грн;

кримінальний злочин, скоєний неповнолітнім, якщо він не досяг віку притягнення до відповідальності — від 1 700 до 5 100 грн;

недотримання вимог органу опіки та піклування щодо виховання дитини — від 1 700 до 2 550 грн (повторно протягом року — від 2 550 до 5 100 грн);

ненадання медичної допомоги та відсутність рекомендованого лікування — від 1 700 до 3 400 грн;

умисне залишення дитини за кордоном, попри наявність обмежень — від 1 700 до 3 400 грн.

Додатково затверджений штраф за доведення неповнолітнього до стану алкогольного сп'яніння, згідно зі статтею 180 Кодексу про адміністративні правопорушення. Сума перебуває в діапазоні 102-136 грн. Якщо в дитини немає прописки, тобто зареєстрованого місця проживання, доведеться заплатити від 17 до 51 грн.

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Чому можуть перевірити аліменти на дитину

Раніше ми розповідали, що контролюючий орган може прийти з перевіркою до батьків, якщо виникне підозра в нецільовому використанні аліментів. Закон передбачає оплату цими коштами лише потреб неповнолітнього, наприклад, харчування, одягу, лікування, навчання тощо.

Органи опіки та піклування можуть відвідати місце проживання дитини і здійснити відповідний моніторинг. При цьому одержувача аліментів попереджають про візит рекомендованим листом щонайменше за тиждень до події.

У разі вияву порушень платник, тобто другий із батьків, може подати судовий позов і вимагати зменшення розміру виплат або перерахування коштів безпосередньо на рахунок неповнолітнього.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, з ким дитина може виїхати за кордон без нотаріальної згоди. Йдеться про осіб до 16 років, які перетинають межі України в супроводі одного з батьків, бабусі, дідуся, брата, сестри, мачухи або вітчима. Якщо неповнолітнього супроводжує не родич, потрібно отримати письмовий дозвіл.

Також Новини.LIVE розповідали, що власникам тварин в Україні загрожують штрафи за неналежний догляд. Фінансові санкції можливі у випадку відсутності реєстрації, вигулу без намордника, залишення собаки чи кота без нагляду тощо. Суми штрафів суттєво варіюються.