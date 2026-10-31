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Главная Экономика Неумышленная неоплата товара в магазине: что грозит покупателям в 2026 году

Неумышленная неоплата товара в магазине: что грозит покупателям в 2026 году

Ua ru
31 октября 2026 08:20
Покупатель забыл оплатить товар в магазине: считается ли это кражей в Украине Новини.LIVE
Покупатели в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Если человек не оплатил товар на кассе самообслуживания, это не обязательно считается кражей в магазине. Ведь необходимо доказать прямой умысел и корыстный мотив. Добровольное возвращение в заведение, признание ошибки, полное возмещение стоимости — эти действия свидетельствуют об отсутствии субъективной стороны. Следовательно, преступление не квалифицируется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал "Юристи.UА".

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Что считается кражей в Украине

Пользовательница портала обратилась к специалистам за советом: она отвлеклась в магазине на кассе самообслуживания и не оплатила товар на сумму 2 500 грн. Заметила свою ошибку гораздо позже, но вернулась и честно рассказала о случившемся.

Однако руководитель вызвала полицию, написала заявление, обвинив клиентку в краже, и потребовала заплатить магазину штраф в десятикратном размере задолженности — 32 000 грн (такой была сумма товаров без скидок, действовавших на дату покупки).

Юрист Юрий Айвазян ответил на обращение девушки и пояснил, что кражей считается умышленное присвоение чужих вещей. Для квалификации уголовного или административного правонарушения должен присутствовать корыстный мотив, то есть желание незаконно обогатиться.

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"Если Вы отвлеклись и по ошибке не просканировали часть покупки, отсутствие оплаты не доказывает кражу. Добровольное возвращение и оплата до вызова полиции подтверждают Вашу позицию", — отметил эксперт.

Может ли магазин требовать компенсацию

Требование к покупательнице уплатить штраф в десятикратном размере стоимости товаров не имеет никаких законных оснований. Во-первых, это прерогатива государства. Во-вторых, у магазина отсутствуют полномочия назначать административные или уголовные наказания.

С другой стороны, бизнес может заявить о дополнительных убытках и потребовать компенсацию. Но тогда придется отдельно их обосновать, подтвердив факт причинения ущерба. А решение о сумме принимает судья на основании представленных доказательств, а не непосредственно "пострадавшая" сторона.

Ранее Новини.LIVE писали, на какое число в 2027 году приходится Черная пятница. Украинские магазины будут устраивать распродажи 27 ноября и даже раньше. Покупателям необходимо следить за акциями и выгодными предложениями от любимых брендов.

Также Новини.LIVE сообщали, что покупатели имеют право вернуть в магазин некачественный товар и потребовать возмещения потраченных средств. Однако нередко продавцы отказывают клиентам. В таком случае нужно обратиться с жалобой в контролирующий орган — Госпродпотребслужбу.

штрафы магазины покупки супермаркет воровство
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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