Торговый центр. Фото: Новини.LIVE

До одной из крупнейших распродаж года осталось чуть больше месяца. В 2026 году Черная пятница придется на 27 ноября. Однако украинские магазины могут запустить акции значительно раньше. Покупателям обещают скидки на электронику, бытовую технику, одежду, косметику и товары для дома, однако не каждое предложение с зачеркнутым ценником действительно поможет сэкономить.

Когда состоится «Черная пятница» в 2026 году, сколько могут длиться распродажи и как отличить реальные скидки от маркетинговых уловок, сообщает Час Дій, передают Новини.LIVE.

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Почему Черная пятница привязана к американскому празднику

В 2026 году Черная пятница состоится 27 ноября. Дата этой распродажи ежегодно меняется, поскольку она традиционно проходит на следующий день после американского Дня благодарения. В США День благодарения отмечают в четвертый четверг ноября. В этом году праздник приходится на 26 ноября, а уже на следующий день начинается Черная пятница.

Однако в Украине магазины не обязаны ограничивать акции одной датой. Многие торговые сети используют собственные графики распродаж, поэтому специальные предложения могут появиться еще до 27 ноября.

В частности, ритейлеры могут проводить:

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черную неделю — акции в течение нескольких дней перед основной распродажей;

черную пятницу — главный день скидок 27 ноября;

распродажу выходного дня — продолжение акций 28–29 ноября;

киберпонедельник — онлайн-распродажу 30 ноября.

При этом конкретные даты, размер скидок и перечень акционных товаров каждый магазин определяет самостоятельно. Поэтому покупателям стоит следить за объявлениями торговых сетей, чтобы не пропустить начало выгодных предложений.

Откуда появилась традиция Черной пятницы

Черная пятница зародилась в Соединенных Штатах Америки. Распространение этого названия связывают с Филадельфией, где в середине XX века так стали называть день после Дня благодарения. Тогда большое количество покупателей и туристов вызывало пробки на дорогах, переполненность общественного транспорта и дополнительную нагрузку на полицию. Изначально это выражение имело скорее негативный оттенок, ведь описывало транспортный хаос в городе.

Впоследствии торговые сети превратили эту дату в масштабное маркетинговое событие. Магазины начали предлагать специальные цены, чтобы привлечь больше покупателей в преддверии рождественских праздников. Постепенно традиция вышла за пределы США и распространилась на другие страны. В Украине Черная пятница приобрела популярность в начале 2010-х годов вместе с развитием интернет-магазинов. Сначала акции активно проводили онлайн-магазины, а впоследствии к ним присоединились крупные торговые сети и обычные магазины.

На какие товары будут скидки в Черную пятницу

Во время ноябрьских распродаж украинские магазины традиционно предлагают акционные цены на широкий ассортимент товаров. Наибольшее внимание покупателей обычно привлекает электроника, поскольку даже сравнительно небольшая скидка на дорогое устройство может обеспечить ощутимую экономию.

Среди популярных категорий:

смартфоны, ноутбуки и планшеты;

телевизоры, холодильники, стиральные машины и другая бытовая техника;

одежда, обувь и аксессуары;

косметика и парфюмерия;

мебель, посуда и товары для дома.

Однако наличие акционной пометки не гарантирует, что товар продается по самой низкой цене. Иногда в рамках одной распродажи более выгодными могут быть предложения на отдельные модели, тогда как популярные новинки получают незначительные скидки или вообще продаются по обычной цене.

Поэтому перед покупкой стоит проверить, сколько аналогичный товар стоит в других магазинах.

Как отличить настоящую скидку от искусственной

Одной из самых распространенных маркетинговых уловок во время распродаж остается манипуляция исходной ценой. Например, незадолго до Черной пятницы магазин может повысить стоимость товара, а затем показать большой процент скидки. В результате покупатель видит привлекательный акционный ценник, хотя фактическая экономия может быть минимальной.

Чтобы не переплатить, желательно начать отслеживать цены ещё до начала распродаж. Для этого можно использовать сервисы сравнения цен и инструменты, которые показывают историю изменения цены товара. Некоторые браузерные расширения также позволяют просматривать динамику цен, если поддерживают соответствующий интернет-магазин. Однако даже такие инструменты не всегда располагают полной информацией обо всех предыдущих предложениях.

Особенно внимательно стоит относиться к предложениям с очень большими скидками на популярные товары, если их конечная цена существенно ниже рыночной.

Как не потерять деньги во время Черной пятницы

Массовые распродажи привлекают внимание не только покупателей, но и интернет-мошенников. Одной из распространенных схем является создание поддельных сайтов, которые внешне напоминают страницы известных торговых сетей. На таких ресурсах покупателям могут предлагать чрезвычайно выгодные цены, чтобы заставить их ввести реквизиты банковской карты. После этого мошенники могут попытаться похитить деньги или использовать полученные данные для других незаконных операций.

Чтобы снизить риск, стоит соблюдать несколько правил:

Проверяйте адрес интернет-магазина перед оплатой, обращая внимание на лишние символы и ошибки в названии. Не переходите по подозрительным ссылкам на акции из неизвестных сообщений в мессенджерах. Для онлайн-покупок используйте отдельную или виртуальную карту с ограниченным балансом. Установите лимиты на интернет-операции. Не сообщайте посторонним лицам одноразовые коды подтверждения платежей. Стоит помнить, что даже сайт с защищенным HTTPS-соединением не обязательно является настоящим магазином. Перед оплатой проверьте информацию о продавце, контактные данные и отзывы покупателей.

Что такое Зеленая пятница и почему она набирает популярность

Параллельно с традиционными распродажами в мире развивается альтернативный подход к ноябрьскому шопингу — Зеленая пятница. Это движение призывает покупателей отказываться от необдуманных трат и уделять больше внимания влиянию потребления на окружающую среду.

Например, вместо покупки вещей только из-за большой скидки покупателям предлагают оценить, действительно ли они нужны. Некоторые бренды в рамках таких инициатив поддерживают экологические проекты, популяризируют ремонт вещей или товары из переработанных материалов. Для украинцев такой подход может быть полезен и с финансовой точки зрения, ведь он помогает избегать импульсивных трат.

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Недавно Новини.LIVE рассказывали о выходе польского интернет-магазина на украинский рынок. Речь идет о европейском аналоге Rozetka — Allegro. В компании надеются повторить успех, достигнутый на рынках Чехии, Словакии и Венгрии.

Также Новини.LIVE сообщали, почему выросли цены на продукты. Больше всего подорожали борщовый набор, мясо и молочная продукция. Не изменились цены только в сегменте бакалеи.