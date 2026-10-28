Торговий центр. Фото: Новини.LIVE

До одного з найбільших розпродажів року залишилося трохи більше місяця. У 2026 році Чорна п'ятниця припадає на 27 листопада. Однак українські магазини можуть запустити акції значно раніше. Покупцям обіцяють знижки на електроніку, побутову техніку, одяг, косметику та товари для дому, проте не кожна пропозиція з перекресленим цінником справді допоможе заощадити.

Коли відбудеться Чорна п'ятниця у 2026 році, скільки можуть тривати розпродажі та як відрізнити реальні знижки від маркетингових хитрощів повідомляє Час Дій, передають Новини.LIVE.

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Чому Чорна п'ятниця прив'язана до американського свята

У 2026 році Чорна п'ятниця відбудеться 27 листопада. Дата цього розпродажу щороку змінюється, оскільки він традиційно проходить наступного дня після американського Дня подяки. У США День подяки відзначають у четвертий четвер листопада. Цьогоріч свято припадає на 26 листопада, а вже наступного дня розпочинається Чорна п'ятниця.

Проте в Україні магазини не зобов'язані обмежувати акції однією датою. Багато торговельних мереж використовують власні графіки розпродажів, тому спеціальні пропозиції можуть з'явитися ще до 27 листопада.

Зокрема, ритейлери можуть проводити:

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чорний тиждень — акції протягом кількох днів перед основним розпродажем;

чорну п'ятницю — головний день знижок 27 листопада;

розпродаж вихідного дня — продовження акцій 28–29 листопада;

кіберпонеділок — онлайн-розпродаж 30 листопада.

Водночас конкретні дати, розмір знижок і перелік акційних товарів кожен магазин визначає самостійно. Тому покупцям варто стежити за оголошеннями торговельних мереж, щоб не пропустити початок вигідних пропозицій.

Звідки з'явилася традиція Чорної п'ятниці

Чорна п'ятниця зародилася у Сполучених Штатах Америки. Поширення назви пов'язують із Філадельфією, де в середині XX століття так почали називати день після Дня подяки. Тоді велика кількість покупців і туристів спричиняла затори на дорогах, переповнення громадського транспорту та додаткове навантаження на поліцію. Спочатку вислів мав радше негативне значення, адже описував транспортний хаос у місті.

Згодом торговельні мережі перетворили цю дату на масштабну маркетингову подію. Магазини почали пропонувати спеціальні ціни, щоб залучити більше покупців напередодні різдвяних свят. Поступово традиція вийшла за межі США та поширилася на інші країни. В Україні Чорна п'ятниця набула популярності на початку 2010-х років разом із розвитком інтернет-магазинів. Спочатку акції активно проводили онлайн-магазини, а згодом до них приєдналися великі торговельні мережі та звичайні магазини.

На які товари будуть знижки в Чорну п'ятницю

Під час листопадових розпродажів українські магазини традиційно пропонують акційні ціни на широкий асортимент товарів.Найбільшу увагу покупців зазвичай привертає електроніка, оскільки навіть порівняно невелика знижка на дорогий пристрій може забезпечити відчутну економію.

Серед популярних категорій:

смартфони, ноутбуки та планшети;

телевізори, холодильники, пральні машини та інша побутова техніка;

одяг, взуття й аксесуари;

косметика та парфумерія;

меблі, посуд і товари для дому.

Проте наявність акційної позначки не гарантує, що товар продається за найнижчою ціною. Іноді в межах одного розпродажу вигіднішими можуть бути пропозиції на окремі моделі, тоді як популярні новинки отримують незначні знижки або взагалі продаються за звичайною вартістю.

Тому перед покупкою варто перевірити, скільки аналогічний товар коштує в інших магазинах.

Як відрізнити справжню знижку від штучної

Однією з найпоширеніших маркетингових хитрощів під час розпродажів залишається маніпуляція початковою ціною. Наприклад, незадовго до Чорної п'ятниці магазин може підвищити вартість товару, а потім показати великий відсоток знижки. У результаті покупець бачить привабливий акційний цінник, хоча фактична економія може бути мінімальною.

Щоб не переплатити, бажано почати відстежувати ціни ще до старту розпродажів. Для цього можна використовувати сервіси порівняння вартості та інструменти, які показують історію зміни ціни товару. Деякі браузерні розширення також дозволяють переглядати динаміку цін, якщо підтримують відповідний інтернет-магазин. Однак навіть такі інструменти не завжди мають повну інформацію про всі попередні пропозиції.

Особливо уважно варто ставитися до пропозицій із дуже великими знижками на популярні товари, якщо їхня кінцева ціна суттєво нижча за ринкову.

Як не втратити гроші під час Чорної п'ятниці

Масові розпродажі привертають увагу не лише покупців, а й інтернет-шахраїв. Однією з поширених схем є створення фальшивих сайтів, які зовні нагадують сторінки відомих торговельних мереж. На таких ресурсах покупцям можуть пропонувати надзвичайно вигідні ціни, щоб змусити їх ввести реквізити банківської картки. Після цього шахраї можуть спробувати викрасти гроші або використати отримані дані для інших незаконних операцій.

Щоб зменшити ризик, варто дотримуватися кількох правил:

Перевіряйте адресу інтернет-магазину перед оплатою, звертаючи увагу на зайві символи та помилки в назві. Не переходьте за підозрілими акційними посиланнями з невідомих повідомлень у месенджерах. Для онлайн-покупок використовуйте окрему або віртуальну картку з обмеженим балансом. Установіть ліміти на інтернет-операції. Не повідомляйте стороннім особам одноразові коди підтвердження платежів. Варто пам'ятати, що навіть сайт із захищеним HTTPS-з'єднанням не обов'язково є справжнім магазином. Перед оплатою перевірити інформацію про продавця, контактні дані та відгуки покупців.

Що таке Зелена п'ятниця та чому вона набирає популярності

Паралельно з традиційними розпродажами у світі розвивається альтернативний підхід до листопадового шопінгу — Зелена п'ятниця. Цей рух закликає покупців відмовлятися від необдуманих витрат і звертати більше уваги на вплив споживання на довкілля.

Наприклад, замість придбання речей лише через великий відсоток знижки покупцям пропонують оцінити, чи справді вони потрібні. Окремі бренди в межах таких ініціатив підтримують екологічні проєкти, популяризують ремонт речей або товари з перероблених матеріалів. Для українців такий підхід може бути корисним і з фінансового погляду, адже допомагає уникати імпульсивних витрат.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про вихід польського інтернет-магазину на український ринок. Йдеться про європейський аналог Rozetka — Allegro. У компанії сподіваються повторити успіх, досягнутий на ринках Чехії, Словаччини та Угорщини.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому ціни на продукти зросли. Найбільш за все подорожчав борщовий набір, м'ясо та молочна продукція. Не змінилась в ціні лише у сегменті бакалії.