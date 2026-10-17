Купівля акцій Apple та Coca-Cola в Україні: як заробити та купити

Жінка дивиться у смартфон. Фото: Pexels

Стати співвласником всесвітньо відомих корпорацій і отримувати дохід у валюті — приваблива перспектива для багатьох українських інвесторів. Попри воєнний стан та суворі валютні обмеження, купувати іноземні цінні папери в Україні цілком реально. Проте перед тим як вкладати кошти, варто чітко розібратися, як працює цей механізм, на який прибуток можна розраховувати та з якими фінансовими нюансами доведеться зіткнутися.

Про це повідомляє Concord Fintech, передають Новини.LIVE.

Реклама

На чому формується прибуток

Вигода від інвестицій в іноземні акції формується за двома напрямами:

за рахунок зростання курсової вартості самого папера;

завдяки регулярним виплатам дивідендів.

Наприклад, компанії Apple та Coca-Cola пропонують принципово різні стратегії заробітку. Якщо ви хочете заробити, то основну ставку роблять на технологічні компанії Apple Inc.. Її прибутковість прив'язана до успіху нових пристроїв, цифрово-хмарних сервісів та розробок у сфері штучного інтелекту. Ті, хто купує Apple, заробляють на тому, що продають акцію дорожче, ніж купили. Хоча компанія виплачує дивіденди щоквартально, їхній розмір відносно невеликий, адже левову частку прибутків гігант спрямовує на власний розвиток.

Якщо ж ви шукаєте більш пасивний та стабільний дохід, варто звернути увагу на The Coca-Cola Company. Вона належить до так званих "дивідендних аристократів", адже десятиліттями безперервно виплачує та підвищує дивіденди своїм акціонерам. Бізнес компанії менш схильний до різких стрибків, тож заробіток тут формується переважно за рахунок регулярних грошових надходжень на ваш рахунок, а не за рахунок швидкого злету ціни акцій.

Читайте також:

Як купити акції в Україні

Оскільки переказати гроші напряму іноземному брокеру з української картки зараз неможливо, найпростіший шлях — купівля іноземних паперів, які вже допущені до обігу в Україні та обліковуються у спеціальній депозитарній системі.

Процес купівлі складається з таких етапів:

Потрібно знайти інвестиційну фірму з діючою ліцензією НКЦПФР, яка надає фізособам доступ до іноземних цінних паперів. Інвестор проходить ідентифікацію (подає паспорт та ІПН) й відкриває спеціальний рахунок у цінних паперах. Щоб не купити папери компаній-ботлерів замість самої материнської корпорації, перевіряють міжнародний номер папера. Для Apple це US0378331005 (тикер AAPL), а для The Coca-Cola Company — US1912161007 (тикер KO). Вказується кількість акцій та прийнятна ціна, після чого брокер знаходить продавця та зараховує папери на ваш рахунок.

Для громадян, які вже мають законні стабільні доходи або заощадження на рахунках за кордоном, залишається доступною купівля через міжнародних брокерів.

Чи вигідно купувати акції у 2026 році

Купівля акцій може бути дуже вигідною на тривалій дистанції. Однак на початковому етапі потенційний прибуток суттєво "зрізають" супутні витрати.

Головним підводним каменем для малих інвестицій є брокерські комісії та плата за депозитарне обслуговування. Наприклад, якщо купувати акції на невелику суму у 2 000 гривень, фіксована комісія у 200 гривень одразу відбере 10% від вкладеного капіталу. Саме тому інвестувати невеликі суми може бути неефективно. Стартувати краще з сум, еквівалентних вартості принаймні однієї цілої акції плюс запас на комісійні витрати.

Крім того, з отриманого прибутку доведеться сплатити податки в Україні:

З інвестиційного прибутку сплачується 18% ПДФО та 5% військового збору. Прибуток розраховується в гривні за офіційним курсом НБУ на день проведення операцій. З дивідендів виплати оподатковуються за ставкою 9% ПДФО та 5% військового збору.

До додаткових ризиків належать валютні коливання гривні, очікування на покупця кілька днів та ризик падіння ринкової ціни самих цінних паперів. Тому інвестиції в Apple чи Coca-Cola варто розглядати не як швидкий легкий заробіток, а як довгостроковий спосіб захистити та помножити заощадження.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як українці можуть заробити на одній копійці 14 000 гривень. Це стосується монети номіналом 1 копійка 1992 року. Загалом вартість залежить від різновиду штемпелів, якими карбували монету.

Також Новини.LIVE повідомляли, як можна заробляти на нержавіючій сталі. Пункти прийому брухту купують нержавійку, оцінюючи товар за маркою і вмістом нікелю. Найдорожче коштує сталь з показником Ni 10% та вище, а найдешевше забирають стружку.