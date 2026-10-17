Покупка акций Apple и Coca-Cola в Украине: как заработать и купить

Женщина смотрит в смартфон. Фото: Pexels

Стать совладельцем всемирно известных корпораций и получать доход в валюте — привлекательная перспектива для многих украинских инвесторов. Несмотря на военное положение и строгие валютные ограничения, покупать иностранные ценные бумаги в Украине вполне реально. Однако прежде чем вкладывать средства, стоит четко разобраться, как работает этот механизм, на какую прибыль можно рассчитывать и с какими финансовыми нюансами придется столкнуться.

Об этом сообщает Concord Fintech, передают Новини.LIVE.

Реклама

На чем формируется прибыль

Выгода от инвестиций в иностранные акции формируется по двум направлениям:

за счет роста курсовой стоимости самой ценной бумаги;

благодаря регулярным выплатам дивидендов.

Например, компании Apple и Coca-Cola предлагают принципиально разные стратегии заработка. Если вы хотите заработать, то основную ставку делают на технологическую компанию Apple Inc. Ее доходность привязана к успеху новых устройств, цифровых облачных сервисов и разработок в сфере искусственного интеллекта. Те, кто покупает акции Apple, зарабатывают на том, что продают их дороже, чем купили. Хотя компания выплачивает дивиденды ежеквартально, их размер относительно невелик, ведь львиную долю прибыли гигант направляет на собственное развитие.

Если же вы ищете более пассивный и стабильный доход, стоит обратить внимание на The Coca-Cola Company. Она относится к так называемым «дивидендным аристократам», ведь десятилетиями непрерывно выплачивает и повышает дивиденды своим акционерам. Бизнес компании менее подвержен резким скачкам, поэтому доход здесь формируется преимущественно за счет регулярных денежных поступлений на ваш счет, а не за счет быстрого взлета цены акций.

Читайте также:

Как купить акции в Украине

Поскольку перевести деньги напрямую иностранному брокеру с украинской карты сейчас невозможно, самый простой способ — покупка иностранных ценных бумаг, которые уже допущены к обращению в Украине и учитываются в специальной депозитарной системе.

Процесс покупки состоит из следующих этапов:

Необходимо найти инвестиционную компанию с действующей лицензией НКЦБФР, которая предоставляет физическим лицам доступ к иностранным ценным бумагам. Инвестор проходит идентификацию (предъявляет паспорт и ИНН) и открывает специальный счет в ценных бумагах. Чтобы не купить ценные бумаги компаний-боттлеров вместо самой материнской корпорации, проверяют международный номер ценной бумаги. Для Apple это US0378331005 (тикер AAPL), а для The Coca-Cola Company — US1912161007 (тикер KO). Указывается количество акций и приемлемая цена, после чего брокер находит продавца и зачисляет акции на ваш счет.

Для граждан, которые уже имеют законные стабильные доходы или сбережения на счетах за рубежом, остается доступной покупка через международных брокеров.

Выгодно ли покупать акции в 2026 году

Покупка акций может быть очень выгодной в долгосрочной перспективе. Однако на начальном этапе потенциальную прибыль существенно «урезают» сопутствующие расходы.

Главным подводным камнем для небольших инвестиций являются брокерские комиссии и плата за депозитарное обслуживание. Например, если покупать акции на небольшую сумму в 2 000 гривен, фиксированная комиссия в 200 гривен сразу отнимет 10% от вложенного капитала. Именно поэтому инвестировать небольшие суммы может быть неэффективно. Начинать лучше с сумм, эквивалентных стоимости как минимум одной целой акции плюс запас на комиссионные расходы.

Кроме того, с полученной прибыли придется уплатить налоги в Украине:

С инвестиционной прибыли уплачивается 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Прибыль рассчитывается в гривнах по официальному курсу НБУ на день проведения операций. Выплаты дивидендов облагаются налогом по ставке 9% НДФЛ и 5% военного сбора.

К дополнительным рискам относятся колебания курса гривны, ожидание покупателя в течение нескольких дней и риск падения рыночной цены самих ценных бумаг. Поэтому инвестиции в Apple или Coca-Cola следует рассматривать не как быстрый и лёгкий заработок, а как долгосрочный способ защитить и приумножить сбережения.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как украинцы могут заработать на одной копейке 14 000 гривен. Речь идет о монете номиналом 1 копейка 1992 года. В целом стоимость зависит от разновидности штемпелей, которыми чеканили монету.

Также Новини.LIVE сообщали, как можно зарабатывать на нержавеющей стали. Пункты приема лома покупают нержавейку, оценивая товар по марке и содержанию никеля. Дороже всего стоит сталь с содержанием никеля 10% и выше, а дешевле всего забирают стружку.