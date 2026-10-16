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Головна Економіка Польський гігант Allegro виходить в Україну: що продаватимуть

Польський гігант Allegro виходить в Україну: що продаватимуть

Ua ru
16 жовтня 2026 19:35
Allegro на українському ринку: як замовляти товари з Польщі Новини.LIVE
Хлопець дивиться додаток Allegro. Фото: Новини.LIVE

Найбільша польська торгівельна платформа Allegro виходить на український ринок. Завдяки цій ініціативі українці отримають прямий доступ до понад одного мільйона пропозицій від польських продавців. Одночасно маркетплейс прагне спростити процедуру експорту для бізнесу з Польщі за межі митної території Європейського Союзу, оцінюючи потенціал українського ринку майже в 12 мільйонів покупців. А ключовим елементом нової логістичної схеми стала масштабна співпраця Allegro з провідним українським оператором доставки Nova Post.

Про це повідомляє польське видання Wprost Biznes, передають Новини.LIVE.

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Перший мільйон товарів та україномовний застосунок

На початковому етапі до тестового проєкту залучено кілька сотень відбраних польських продавців. Замовити товари з асортименту можна безпосередньо через вебсайт allegro.pl або через мобільний застосунок, який має україномовну версію.

Значну частину первинного асортименту становлять товари критичного попиту для зимового періоду:

  • електрогенератори та портативні зарядні станції;
  • будівельні та побутові інструменти;
  • газові обігрівачі та плити;
  • товари особистої гігієни та побутова хімія.

Плани розвитку Allegro

У компанії сподіваються повторити успіх, досягнутий на ринках Чехії, Словаччини та Угорщини, де аудиторія покупців Allegro вже сягає 6 мільйонів осіб, а бізнес демонструє щорічне зростання. Керівництво компанії переконане, що український ринок має не менший потенціал завдяки конкурентним цінам, широкому вибору товарів та високому рівню пізнаваності бренду Allegro серед українців, які мешкають у Польщі.

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Наразі можливість торгувати з Україною надана лише обмеженій групі партнерів для перевірки безперебійності митних та логістичних процесів. Проте зовсім скоро в Allegro обіцяють відкрити функцію експорту в Україну для всіх без винятку польських продавців, які працюють на платформі. Конкретних термінів завершення тестування та повноцінного загального запуску компанія поки не розголошує.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про перегляд сум готівки, які необхідно мати іноземцям при перетині кордону з Польщею. Цей законопроєкт опублікували на сайті Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі (MSWiA). Пільговий режим діятиме тільки для учасників організованих туристичних поїздок, дитячих та молодіжних таборів, спортивних змагань, пацієнтів санаторно-лікувальних закладів, а також учасників програм "Work and Travel".

Також Новини.LIVE повідомляли про кількість українців із тимчасовим захистом у Польщі. Дані Євростату показали, що протягом останніх кількох місяців українці покидають польського сусіда. З 2026 року найбільшу кількість українців нараховує Німеччина. 

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Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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