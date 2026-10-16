Парень просматривает приложение Allegro. Фото: Новини.LIVE

Крупнейшая польская торговая платформа Allegro выходит на украинский рынок. Благодаря этой инициативе украинцы получат прямой доступ к более чем одному миллиону предложений от польских продавцов. Одновременно маркетплейс стремится упростить процедуру экспорта для бизнеса из Польши за пределы таможенной территории Европейского Союза, оценивая потенциал украинского рынка почти в 12 миллионов покупателей. А ключевым элементом новой логистической схемы стало масштабное сотрудничество Allegro с ведущим украинским оператором доставки Nova Post.

Об этом сообщает польское издание Wprost Biznes, передают Новини.LIVE.

Реклама

Первый миллион товаров и украиноязычное приложение

На начальном этапе к тестовому проекту привлечены несколько сотен отобранных польских продавцов. Заказать товары из ассортимента можно непосредственно через сайт allegro.pl или через мобильное приложение, которое имеет украиноязычную версию.

Значительную часть первоначального ассортимента составляют товары, пользующиеся повышенным спросом в зимний период:

электрогенераторы и портативные зарядные станции;

строительные и бытовые инструменты;

газовые обогреватели и плиты;

товары личной гигиены и бытовая химия.

Планы развития Allegro

В компании надеются повторить успех, достигнутый на рынках Чехии, Словакии и Венгрии, где аудитория покупателей Allegro уже достигает 6 миллионов человек, а бизнес демонстрирует ежегодный рост. Руководство компании убеждено, что украинский рынок обладает не меньшим потенциалом благодаря конкурентоспособным ценам, широкому выбору товаров и высокому уровню узнаваемости бренда Allegro среди украинцев, проживающих в Польше.

Читайте также:

На данный момент возможность торговать с Украиной предоставлена лишь ограниченной группе партнеров для проверки бесперебойности таможенных и логистических процессов. Однако совсем скоро в Allegro обещают открыть функцию экспорта в Украину для всех без исключения польских продавцов, работающих на платформе. Конкретные сроки завершения тестирования и полноценного общего запуска компания пока не разглашает.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о пересмотре сумм налички, которые необходимо иметь при себе иностранцам при пересечении границы с Польшей. Этот законопроект был опубликован на сайте Министерства внутренних дел и администрации Польши (MSWiA). Льготный режим будет действовать только для участников организованных туристических поездок, детских и молодежных лагерей, спортивных соревнований, пациентов санаторно-лечебных учреждений, а также участников программ «Work and Travel».

Также Новини.LIVE сообщали о количестве украинцев, имеющих временную защиту в Польше. Данные Евростата показали, что в течение последних нескольких месяцев украинцы покидают соседнюю Польшу. С 2026 года наибольшее количество украинцев насчитывается в Германии.