Люди на ринку. Фото: УНІАН

Протягом останнього тижня в Україні зафіксовано зросли ціни на окремі продукти харчування. За спостереженнями аналітиків та торговельних мереж, найбільше подорожчання торкнулося сезонних овочів, м'ясного асортименту та окремих позицій молочної групи. Основними чинниками тиску на цінники залишаються вичерпання запасів, логістичні ускладнення та подорожчання собівартості виробництва через нестабільність енергетичного сектору.

Про це повідомляє Перший бізнесовий BIZ, передають Новини.LIVE.

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Борщовий набір у лідерах

Найбільш помітне зростання вартості зафіксовано в сегменті овочів борщового набору:

цибуля, морква та буряк здорожчали в середньому на 5-9%;

картопля додала у ціні від 3% до 6% залежно від регіону.

Постачальники пояснюють таку динаміку стрімким скороченням якісних запасів у сховищах, а також зростанням витрат на електроенергію для забезпечення температурного режиму зберігання та транспортування.

М'ясо та молочна продукція теж не відстає

На м'ясному ринку цінники переглянули в бік збільшення на 4-7%, що торкнулося насамперед курятини та свинини. Виробники наголошують, що ключовим фактором є підвищення вартості комбікормів і тарифів на енергоносії, що суттєво підвищує собівартість утримання худоби та птиці. У деяких областях також спостерігаються локальні сплески цін через тимчасові збої в ритмічності постачань.

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У молочній групі зростання становить 3-5%. Найбільше подорожчали вершкове масло, сметана та тверді сири. Трейдери пов'язують це з сезонним падінням надоїв сирого молока та додатковими логістичними витратами переробних підприємств. Оскільки попит з боку населення залишається стабільним, роздрібні мережі миттєво реагують на скорочення пропозиції.

Що не змінилося в ціні

На тлі загального зростання вартості свіжих продуктів, сегмент бакалії зберігає відносну стабільність. Ціни на крупи, макаронні вироби та консерви залишаються на попередньому рівні. Експерти пояснюють це наявністю достатніх сформованих запасів на складах у ритейлерів і виробників, а також повільнішою формою зміни собівартості в переробній промисловості сухих продуктів.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як змінювались ціни на продукти з 2022 по 2026 роки. Окремі позиції встигли зрости аж до 114%. Антирекорд продемонстрував оселедець, який зі 108 гривень за кілограм подорожчав до 233 гривень.

Також Новини.LIVE повідомляли, що цибуля значно подешевшала у ціні. За минулий тиждень продукт знизився у вартості в 10%. Особливо багато зараз цибулі, яка має проблеми з якістю.