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Главная Экономика Цены на продукты снова выросли: что больше всего подорожало за неделю

Цены на продукты снова выросли: что больше всего подорожало за неделю

Ua ru
17 октября 2026 17:12
Цены на продукты в Украине: что подорожало больше всего за неделю УНИАН
Люди на рынке. Фото: УНИАН

За последнюю неделю в Украине отмечен рост цен на отдельные продукты питания. По наблюдениям аналитиков и торговых сетей, больше всего подорожали сезонные овощи, мясной ассортимент и отдельные позиции молочной группы. Основными факторами давления на цены остаются истощение запасов, логистические сложности и удорожание себестоимости производства из-за нестабильности энергетического сектора.

Об этом сообщает Первый бизнесовый BIZ, передают Новини.LIVE.

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Борщовый набор в лидерах

Наиболее заметный рост стоимости зафиксирован в сегменте овощей борщового набора:

  • лук, морковь и свекла подорожали в среднем на 5-9%;
  • картофель подорожал от 3% до 6% в зависимости от региона.

Поставщики объясняют такую динамику стремительным сокращением качественных запасов в хранилищах, а также ростом затрат на электроэнергию для обеспечения температурного режима хранения и транспортировки.

Мясо и молочная продукция тоже не отстают

На мясном рынке цены пересмотрели в сторону повышения на 4-7%, что коснулось в первую очередь курицы и свинины. Производители отмечают, что ключевым фактором является повышение стоимости комбикормов и тарифов на энергоносители, что существенно увеличивает себестоимость содержания скота и птицы. В некоторых областях также наблюдаются локальные скачки цен из-за временных сбоев в ритмичности поставок.

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В молочной группе рост составляет 3-5%. Больше всего подорожали сливочное масло, сметана и твёрдые сыры. Трейдеры связывают это с сезонным падением надоев сырого молока и дополнительными логистическими расходами перерабатывающих предприятий. Поскольку спрос со стороны населения остается стабильным, розничные сети мгновенно реагируют на сокращение предложения.

Что не изменилось в цене

На фоне общего роста стоимости свежих продуктов сегмент бакалеи сохраняет относительную стабильность. Цены на крупы, макаронные изделия и консервы остаются на прежнем уровне. Эксперты объясняют это наличием достаточных сформированных запасов на складах у ритейлеров и производителей, а также более медленным изменением себестоимости в перерабатывающей промышленности сухих продуктов.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как менялись цены на продукты с 2022 по 2026 годы. Отдельные позиции успели подорожать аж до 114%. Антирекорд установила сельдь, которая со 108 гривен за килограмм подорожала до 233 гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, что лук значительно подешевел. За прошедшую неделю стоимость этого продукта снизилась на 10%. Особенно много сейчас лука, у которого есть проблемы с качеством.

мясо борщ крупа молочные продукты цены на продукты
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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