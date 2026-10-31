Ненавмисна неоплата товарів у магазині: що загрожує покупцям у 2026 році
Якщо людина не оплатила товар на касі самообслуговування, це не обов’язково вважається крадіжкою в магазині. Бо необхідно довести прямий умисел і корисливий мотив. Добровільне повернення до закладу, визнання помилки, повне відшкодування вартості — ці дії свідчать про відсутність суб'єктивної сторони. Отже злочин не кваліфікується.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал "Юристи.UA".
Що вважається крадіжкою в Україні
Користувачка порталу звернулася до фахівців за порадою: вона відволіклася в магазині на касі самообслуговування і не оплатила товару на суму 2 500 грн. Помітила свою помилку набагато пізніше, але повернулася до закладу і чесно розповіла про ситуацію.
Натомість керівниця викликала поліцію, написала заяву, звинувативши клієнтку в крадіжці, та вимагала заплатити штраф магазину в десятикратному розмірі боргу — 32 000 грн (такою була сума товарів без знижок, що діяли на дату купівлі).
Юрист Юрій Айвазян відповів на звернення дівчини і пояснив, що крадіжкою вважається умисне присвоєння чужих речей. Для кваліфікації кримінального чи адміністративного злочину повинен бути корисливий мотив, тобто бажання незаконно збагатитися.
"Якщо Ви відволіклися та помилково не просканували частину покупки, відсутність оплати не доводить викрадення. Добровільне повернення й оплата до виклику поліції підтверджують Вашу позицію", — зазначив експерт.
Чи може магазин вимагати компенсацію
Вимога до клієнтки заплатити штраф у десятикратному розмірі вартості товарів не має жодної законної підстави. По-перше, це прерогатива держави. По-друге, у магазина відсутні повноваження призначати адміністративні чи кримінальні покарання.
З іншого боку, бізнес може заявити про додаткові збитки і вимагати компенсацію. Але тоді доведеться окремо їх обґрунтувати, підтвердивши факт нанесення шкоди. А рішення про суму ухвалює суддя на основі наданих доказів, а не безпосередньо "постраждала" сторона.
Раніше Новини.LIVE писали, на яке число у 2027 році припадає Чорна п’ятниця. Українські магазини будуть влаштовувати розпродажі 27 листопада і навіть раніше. Покупцям необхідно слідкувати за акціями та вигідними пропозиціями від улюблених брендів.
Також Новини.LIVE розповідали, що покупці мають право повернути в магазин неякісний товар і вимагати відшкодування витрачених коштів. Однак нерідко продавці відмовляють клієнтам. У такому випадку слід звернутися зі скаргою до контролюючого органу — Держпродспоживслужби.