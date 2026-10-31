Покупці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Якщо людина не оплатила товар на касі самообслуговування, це не обов’язково вважається крадіжкою в магазині. Бо необхідно довести прямий умисел і корисливий мотив. Добровільне повернення до закладу, визнання помилки, повне відшкодування вартості — ці дії свідчать про відсутність суб'єктивної сторони. Отже злочин не кваліфікується.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал "Юристи.UA".

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Що вважається крадіжкою в Україні

Користувачка порталу звернулася до фахівців за порадою: вона відволіклася в магазині на касі самообслуговування і не оплатила товару на суму 2 500 грн. Помітила свою помилку набагато пізніше, але повернулася до закладу і чесно розповіла про ситуацію.

Натомість керівниця викликала поліцію, написала заяву, звинувативши клієнтку в крадіжці, та вимагала заплатити штраф магазину в десятикратному розмірі боргу — 32 000 грн (такою була сума товарів без знижок, що діяли на дату купівлі).

Юрист Юрій Айвазян відповів на звернення дівчини і пояснив, що крадіжкою вважається умисне присвоєння чужих речей. Для кваліфікації кримінального чи адміністративного злочину повинен бути корисливий мотив, тобто бажання незаконно збагатитися.

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"Якщо Ви відволіклися та помилково не просканували частину покупки, відсутність оплати не доводить викрадення. Добровільне повернення й оплата до виклику поліції підтверджують Вашу позицію", — зазначив експерт.

Чи може магазин вимагати компенсацію

Вимога до клієнтки заплатити штраф у десятикратному розмірі вартості товарів не має жодної законної підстави. По-перше, це прерогатива держави. По-друге, у магазина відсутні повноваження призначати адміністративні чи кримінальні покарання.

З іншого боку, бізнес може заявити про додаткові збитки і вимагати компенсацію. Але тоді доведеться окремо їх обґрунтувати, підтвердивши факт нанесення шкоди. А рішення про суму ухвалює суддя на основі наданих доказів, а не безпосередньо "постраждала" сторона.

Раніше Новини.LIVE писали, на яке число у 2027 році припадає Чорна п’ятниця. Українські магазини будуть влаштовувати розпродажі 27 листопада і навіть раніше. Покупцям необхідно слідкувати за акціями та вигідними пропозиціями від улюблених брендів.

Також Новини.LIVE розповідали, що покупці мають право повернути в магазин неякісний товар і вимагати відшкодування витрачених коштів. Однак нерідко продавці відмовляють клієнтам. У такому випадку слід звернутися зі скаргою до контролюючого органу — Держпродспоживслужби.