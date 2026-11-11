Тысячи гривен штрафа за ошибку: что грозит украинским ФЛП в ноябре
Украинские предприниматели обязаны платить налоги с доходов, своевременно отчитываться перед контролирующим органом, обеспечить клиентов безналичным способом расчета, установить устройство для фискализации и пр. Уклонение от законодательных требований влечет строгую ответственность, а именно штрафные санкции. Мы разобрались, за что чаще всего наказывают ФЛП в Украине и какие суммы придется заплатить по состоянию на ноябрь 2026 года.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Налоговый кодекс Украины.
Штрафы за неуплату налогов
Ответственность за просрочку регулярных платежей прописана в статье 122 НКУ "Нарушение правил применения упрощенной системы налогообложения физическим лицом-предпринимателем". В ноябре предусмотрены такие штрафы за несвоевременное исполнение финансовых обязательств:
- 166,40 грн (50% ставки) — за единый налог для ФЛП 1 группы;
- 864,70 грн (50% ставки) — за единый налог для ФЛП 2 группы;
- 432,35 грн (50% ставки) — за военный сбор.
Для представителей 3 группы штрафы считают иначе, согласно статье 124 НКУ. За просрочку им грозит взыскание в размере 5% суммы долга, если прошло не более 30 календарных дней. В противном случае штраф достигает 10%. А через 90 дней после возникновения задолженности начнет начисляться пеня.
Список наиболее распространенных штрафов для ФЛП
Ведение собственного бизнеса требует соблюдения большого количества законодательных норм. Даже незначительное заблуждение может привести к административной или уголовной ответственности. Мы собрали список наиболее распространенных нарушений, за которые грозят штрафы в ноябре 2026 года:
- неподача декларации — 340 грн;
- отсутствие первичных документов — 1020 грн;
- превышение годового лимита дохода — 15% от суммы превышения;
- невыдача фискальных чеков — 100% от стоимости проданных товаров (150% за каждое повторное нарушение);
- неоформление наемных работников — 10 минимальных зарплат за каждого человека (86 470 грн);
- получение дохода без соответствующего КВЭД — 15% единого налога;
- отсутствие товарного учета для продавцов рисковых групп — 100% от цены;
- занижение дохода в декларации — 25% от суммы;
- отсутствие регистратора расчетных операций для лиц, обязанных установить устройство — 100% стоимости продукции, проданной без РРО.
Кстати, во время военного положения в Украине некоторые штрафы с физических лиц-предпринимателей не взимаются в случае первого нарушения. Сначала контролирующий орган выдает предупреждение и время на исправление ошибки. Если успеть за определенный срок, административная ответственность не наступает.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, что изменилось для ФЛП в Украине с ноября 2026 года. Банки снизили лимиты на денежные переводы: для ФЛП 1 группы — до 400 000 грн в месяц, для ФЛП 2 и 3 группы — до 1 млн гривен. Это предусмотрено соответствующим меморандумом.
Также Новини.LIVE рассказывали, кого из украинцев могут оштрафовать из-за отпусков. Работодателей, которые не составляют график отпусков на предприятии или не соблюдают его, наказывают на несколько тысяч гривен. Мы узнали, что грозит в ноябре 2026 года.