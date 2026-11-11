Женщина сидит за столом с документами. Фото: Pexels

Украинские предприниматели обязаны платить налоги с доходов, своевременно отчитываться перед контролирующим органом, обеспечить клиентов безналичным способом расчета, установить устройство для фискализации и пр. Уклонение от законодательных требований влечет строгую ответственность, а именно штрафные санкции. Мы разобрались, за что чаще всего наказывают ФЛП в Украине и какие суммы придется заплатить по состоянию на ноябрь 2026 года.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Налоговый кодекс Украины.

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Штрафы за неуплату налогов

Ответственность за просрочку регулярных платежей прописана в статье 122 НКУ "Нарушение правил применения упрощенной системы налогообложения физическим лицом-предпринимателем". В ноябре предусмотрены такие штрафы за несвоевременное исполнение финансовых обязательств:

166,40 грн (50% ставки) — за единый налог для ФЛП 1 группы;

864,70 грн (50% ставки) — за единый налог для ФЛП 2 группы;

432,35 грн (50% ставки) — за военный сбор.

Для представителей 3 группы штрафы считают иначе, согласно статье 124 НКУ. За просрочку им грозит взыскание в размере 5% суммы долга, если прошло не более 30 календарных дней. В противном случае штраф достигает 10%. А через 90 дней после возникновения задолженности начнет начисляться пеня.

Список наиболее распространенных штрафов для ФЛП

Ведение собственного бизнеса требует соблюдения большого количества законодательных норм. Даже незначительное заблуждение может привести к административной или уголовной ответственности. Мы собрали список наиболее распространенных нарушений, за которые грозят штрафы в ноябре 2026 года:

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неподача декларации — 340 грн;

отсутствие первичных документов — 1020 грн;

превышение годового лимита дохода — 15% от суммы превышения;

невыдача фискальных чеков — 100% от стоимости проданных товаров (150% за каждое повторное нарушение);

неоформление наемных работников — 10 минимальных зарплат за каждого человека (86 470 грн);

получение дохода без соответствующего КВЭД — 15% единого налога;

отсутствие товарного учета для продавцов рисковых групп — 100% от цены;

занижение дохода в декларации — 25% от суммы;

отсутствие регистратора расчетных операций для лиц, обязанных установить устройство — 100% стоимости продукции, проданной без РРО.

Кстати, во время военного положения в Украине некоторые штрафы с физических лиц-предпринимателей не взимаются в случае первого нарушения. Сначала контролирующий орган выдает предупреждение и время на исправление ошибки. Если успеть за определенный срок, административная ответственность не наступает.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что изменилось для ФЛП в Украине с ноября 2026 года. Банки снизили лимиты на денежные переводы: для ФЛП 1 группы — до 400 000 грн в месяц, для ФЛП 2 и 3 группы — до 1 млн гривен. Это предусмотрено соответствующим меморандумом.

Также Новини.LIVE рассказывали, кого из украинцев могут оштрафовать из-за отпусков. Работодателей, которые не составляют график отпусков на предприятии или не соблюдают его, наказывают на несколько тысяч гривен. Мы узнали, что грозит в ноябре 2026 года.