Купюри долара в руках. Фото: Unsplash

Українців можуть оштрафувати на великі суми через валюту — національну чи іноземну. Необхідно слідкувати за правилами декларування майна на кордоні, легальним обміном паперових купюр і дотриманням вимог валютного законодавства. Інакше доведеться змиритися з фінансовими санкціями, розміри яких залежать від виду правопорушення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому валюта може стати причиною великого штрафу.

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Купівля валюти "з рук"

Стаття 162 Кодексу про адміністративні правопорушення накладає штраф за незаконні скуповування, продаж, обмін і використання валютних цінностей як засобу платежу/застави. Українців зобов’яжуть заплатити від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 8 500 до 17 000 грн. Плюс передбачена конфіскація коштів.

Іншими словами, краще відмовитися від обміну доларів "з рук" і віддати перевагу звичайному банку чи іншій фінансовій установі. Намагаючись заощадити на курсовій різниці, можна втрапити в халепу, наприклад, якщо контролюючий орган конфіскує всю суму валютних цінностей.

Порушення вимог валютного законодавства

В Україні дозволено здійснювати розрахункові операції лише в національній валюті, за деякими винятками. Це передбачено статтею 5 закону від 21.06.2018 №2473-VIII. Якщо порушити затверджені вимоги, загрожує штраф у розмірі до 100% суми операції (здійснюється перерахунок на гривню за офіційним курсом Національного банку).

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Якщо контролюючий орган притягне до відповідальності юридичну особу, то за кожен підтверджений випадок неправомірних дій накладають санкцію до 25% суми. В разі повторного порушення протягом року застосовують заходи впливу на рівні 50% суми незаконної операції.

Декларування валюти на кордоні

Перевезення через державний кордон готівкових коштів обсягом понад 10 000 євро в еквіваленті вимагає від громадян письмового декларування валютних цінностей і банківських металів. Заборонено здійснювати в’їзд або виїзд з України без підтвердження джерел походження фінансів.

Стаття 471 Митного кодексу встановила покарання за недекларування валюти. Власникам готівки доведеться заплатити 20% від суми перевищення затвердженого ліміту. Наприклад, якщо людина хотіла "тихо" вивезти 15 000 доларів, то штраф накладають на частину капіталу — 5 000 доларів.

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